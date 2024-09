Mundial de Fútbol femenino Sub-20 Colombia 2024: Así se jugarán los cuartos de final

El certamen que se disputa en Colombia ya conoce a las 8 mejores selecciones que aspiran al título.

El Mundial Sub20 de fútbol femenino encara sus rondas finales con las principales candidatas al título todavía en competición.

La madrugada del jueves al viernes en España (tarde/noche en Colombia) se jugaron los partidos de octavos de final que quedaban pendientes y, de esta manera, han quedado confirmados los partidos de cuartos de final. Ya solo son ocho las selecciones que optan al título de campeonas del Mundo Sub20 y, aunque ha habido algunas sorpresas, las grandes candidatas al título siguen vivas en el torneo. Así quedan los cuartos:

Calendario y fixture cuartos de final Mundial femenino Sub-20 2024:

Domingo 15 de septiembre

​

Brasil vs Corea del Norte

Domingo 15 Hora: 2:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot, Medellín



Colombia vs Países Bajos

Domingo 15 Hora: 4:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero, Cali



Japón vs España

Lunes 16 Hora: 6:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot, Medellín



Estados Unidos vs Alemania

Lunes 16 Hora: 8:00 p.m.

Estadio Pascual Guerrero, Cali

Si España supera a Japón en lo que es la reedición de la final de 2022, pasará a semifinales y se verá las caras con el vencedor del partido entre Colombia y Países Bajos. De esta forma, evita el que en teoría es el lado duro del cuadro, ya que a Alemania y Brasil (las otras favoritas) solo se las encontraría en una hipotética final. También está dando una gran imagen Corea del Norte, que podría ser la sorpresa del campeonato.

Mundo Deportivo

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas