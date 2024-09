Muere el perro de Rodolfo Hernández, un día después del deceso del excandidato colombiano

Este martes falleció el perro del excandidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, quien murió la víspera a consecuencia de complicaciones asociadas al cáncer de colon que padecía, reporta RCN.

«Y te fuiste, así, en silencio, siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, te has reunido con el «Inge» (Hernández), como siempre fue y siempre será. Fuiste su amigo más leal, y en tu partida nos dejas el recuerdo de una amistad que desafió incluso al tiempo. Descansa «Narquito», donde el viento no se cansa y el amor no tiene fin», postearon los deudos del político en las redes sociales.

La mascota, que respondía al nombre de Narco José, acompañó a Hernández en su estancia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, en donde fue recluido tras sufrir la rotura de un vaso sanguíneo mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica que le fue extirpada la mayor parte del hígado.

