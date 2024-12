«Moana 2» sigue reinando en la taquilla mundial

«Moana 2» fue, por cuarto fin de semana consecutivo, la reina de la taquilla mundial, por delante del musical «Wicked» y de «Kraven the Hunter», que se quedó muy lejos del éxito de otras historias del universo Marvel.

La cinta de animación de Disney logró este fin de semana una recaudación de 26,6 millones de dólares en los cines estadounidenses, para una cifra acumulada de 337,5 millones, que se elevan a 717 a nivel mundial, lo que la sitúa por el momento en el cuarto puesto del año, tras «Inside Out 2», «Deadpool & Wolverine» y «Despicable Me 4».

«Wicked», la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió 22,5 millones de dólares en los últimos tres días, con 359 millones en total en las salas estadounidenses y 524 en todo el mundo.

Mientras que la nueva entrega de Marvel, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, recaudó unos decepcionantes 11 millones de dólares en Estados Unidos -26 en el mundo- en su primer fin de semana en salas, lo que supone la peor cifra para un estreno de una cinta de Marvel producida por Sony, según el análisis de medios especializados.

«Gladiator 2» sumó otros 7,8 millones de dólares y ya alcanza los 398 millones en todo el mundo.

Y «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim», la aventura animada de las historias de Tolkien, se quedó en tan solo 4,6 millones de dólares en las salas estadounidenses y 10,3 en las de todo el mundo.

Carla Martínez / Con información de Globovision