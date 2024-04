MLB: Resultados del lunes 29-04-2024 en Las Grandes Ligas

La quinta semana del campeonato comenzó con un mejor nivel y duelos más cerrados.

ada vez la temporada 2024 de las Grandes Ligas va tomando más rumbo y este lunes arrancó la quinta semana del torneo con desafíos de altísimo nivel, por ende los especialistas en deporte te mostraremos todos los resultados de la jornada.

Un total de 11 encuentros se llevaron a cabo en las distintas plazas, la mayoría de poca producción y los peloteros latinos hicieron nuevamente un gran trabajo, para sus organizaciones.

Uno de los destacados de la noche fue Luis Severino, quien lanzó no hit no run hasta el octavo inning, pero lo Mets de Nueva York no aprovecharon esa apertura grandiosa y terminaron cayendo ante los Cachorros de Chicago.

Mira todos los resultados en este lunes, 29 de abril:

Yankees de Nueva York 0-2 Orioles de Baltimore

Nacionales de Washington 7-2 Marlins de Miami

Reales de Kansas City 5-6 Azulejos de Toronto

Cachorros de Chicago 3-1 Mets de Nueva York

Mellizos de Minnesota 3-2 Medias Blancas de Chicago

Rays de Tampa Bay 1-0 Cerveceros de Milwaukee

Phillies de Philadelphia 5-6 Angelinos de Anaheim

Rojos de Cincinnati 5-2 Padres de San Diego

Bravos de Atlanta 1-2 Marineros de Seattle

Piratas de Pittsburgh 1-5 Atléticos de Oakland

Dodgers de Los Ángeles 8-4 Cascabeles de Arizona.

Meridiano

Hender “Vivo” González