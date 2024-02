Ministro de Planificación, Ricardo Menéndez: “Estamos consolidando la gran oleada de transformación económica de nuestro país”

“Estamos consolidando la gran oleada de transformación económica de nuestro país”, así lo manifestó Ricardo Menéndez, Ministro del Poder Popular para la Planificación, durante un importante encuentro sostenido en la comunidad Voz de Lara, parroquia Concepción del municipio Iribarren, para llevar a cabo el debate de las 7 Transformaciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro Moros.

Durante el encuentro estuvieron presentes Isabel Lameda, Secretaria General de Gobierno; Luis Reyes Reyes, Responsable del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Equipo Político Estadal y municipal, distintas organizaciones comunales y poder popular organizado.

En este particular, el también Vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, mencionó: “Este modelo constitucional es de democracia, por eso estamos haciendo la diversificación económica, no existe revolución sin variaciones económicas”, indicó que el proceso de transformación es un método colectivo creado para el pueblo y no para las élites.

Asímismo, la Secretaria General de Gobierno, habló sobre la planificación estratégica que exige la nueva época, “ya tenemos un registro de más de 67 mil participantes en las asambleas, y vamos a darle respuestas a lo concreto, sin perder el horizonte”, apuntó.

En la discusión y debate de las 7 “T”, las comunas presentes expusieron temas económicos, ambientales y sociales, “el estar unido en las grandes dificultades, es uno de los aportes que tenemos para los demás países, aquí desde que inició la guerra económica en el año 2012, nosotros seguimos batallando y aquí seguiremos de pie hasta construir la conquista”, dijo María Betancourt, de la comuna Chávez Vive.

