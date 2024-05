Marluis Hernández víctima de agresión agravada: “No se me hizo justicia hoy, pero no voy a decaer”

"No me voy a doblegar ante manipulaciones ni ante la corrupción, yo voy de frente con mi caso porque yo quiero justicia. Iré hasta la última instancia", señaló Hernández.

Este jueves se desarrolló en las instalaciones del Edificio Nacional de Barquisimeto, específicamente en el Tribunal de Violencia Contra la Mujer, la audiencia de presentación de Julio Mejías, quien agredió en Nativo Bar del Hotel Jirahara a la joven Marluis Hernández, causándole herida de relevancia en su rostro. Ante esto, la juez decidió otorgar arresto domiciliario al ciudadano por el delito de “Violencia Agravada”.

“No se me hizo justicia hoy, pero no voy a decaer“, fueron las primeras palabras de la joven al salir del Edificio Nacional junto a su Abogado Juan Carlos Torrealba. “No me voy a doblegar ante manipulaciones ni chantajes, yo voy de frente con mi caso porque yo quiero justicia. Iré hasta la última instancia”, señaló Hernández.

De este modo, contó nuevamente los minutos de angustia en el lugar de los acontecimientos, donde se encontraba con dos amigas compartiendo la noche del 23 de marzo: “Estábamos sentadas en una mesa al lado de el, el andaba acompañado por una mujer y un amigo se nos acercó a saludar, cuando mi amigo se acerca el se sintió en confianza y también se nos acercó”, añadiendo que ella si conocía a Mejías, pero jamás había tratado con el.

“El le empieza sacar conversación con respecto a los senos a mi amiga Elena, se voltea y le habla a mi otra amiga sobre el mismo tema hasta que se voltea y me dice a mi que no tengo senos y que cuando me operaba. Yo lo ignoro y en eso el me presiona los senos y me dice que no tengo senos”, declaró Hernández, manifestando que en ese momento quedó impresionada porque por primera vez sufría un abuso de esa índole en su vida.

Marluis indica que Mejías es oriundo de Guanare y según la información que ella maneja, el sujeto posee otros delitos en el estado Portuguesa: “El es alguien con problemas de conducta que me afectaron y yo no lo voy a permitir. Cuando el me toca los senos y yo le pido que se retire de la mesa, el empieza a discutir conmigo y le batí el vaso que el tenía en la mano, el se molesta, me lanza una copa con agua, yo me levanto, le lanzo una lámpara que estaba en la mesa, se la pego en la espalda, el se voltea y fúrico me lanzó una copa de vino en la cara que me explota en la cara, generándome las heridas que tengo“, asegurando que quedó mareada y sus amigas la tuvieron que trasladar a la clínica.

Inoperancia de la Fiscalía en Lara

La víctima señala que al siguiente día del suceso fue a colocar la denuncia correspondiente y pasaban los días sin obtener respuesta de los investigadores en el estado Lara: “Me tuve que dirigir a Caracas, allá me asesoraron, conseguí más apoyo y agilizaron más el caso aquí. Aunado a esto, me terminé de pronunciar en las redes porque no veía movimiento, con eso logré que se hiciera experticia a mi caso y conseguí la orden de aprehensión“, expuso Hernández.

Julio Mejías se entregó a las autoridades, calificando esta acción como sospechosa para ella: “No se que acuerdo hay aquí que hoy la Fiscalía Nacional dice que va a retirar el cargo de abuso sexual sin penetración, yo quedé sorprendida. No fue lo que yo esperaba pero seguiré para hacer justicia“, lamentó la víctima.

Finalmente, dijo que va a insistir con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para hacer hincapié con su caso: “No me van a hacer una injusticia de esta manera“, concluyó.

El equipo de Noticias Barquisimeto intentó conversar con la defensa de Julio Mejías quien se encontraba con familiares y amigos a las afueras del Edificio Nacional, pero se negaron a emitir cualquier tipo de declaraciones y en ese momento uno de los funcionarios presentes en el lugar, quien fue aupado por una de las acompañantes de Mejías, exigió al reportero gráfico Iván Anzola, apagar la cámara, intentando negar el Derecho a recibir información del denunciado.

