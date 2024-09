LVBP: Sale de uno y entra a otro nido, Néstor Molina jugará con las Águilas del Zulia

El conjunto zuliano apuesta por la experiencia del lanzador valenciano.

Tras anunciar la culminación de su ciclo con Cardenales de Lara, Néstor Molina, solo estuvo un día sin equipo para la venidera zafra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El serpentinero llegó a un acuerdo para lanzar con las Águilas del Zulia.

La información fue difundida este jueves por el conjunto rapaz a través de sus redes sociales. Molina expresó sentirse contento por la oportunidad brindada por el conjunto que hace vida en el Luis Aparicio “El Grande”.

“Muy agradecido con la oportunidad que me dan las Águilas del Zulia, cuando se conoció la noticia mucha gente me escribió por redes que me vaya para las Águilas. Les digo a los fanáticos del Zulia que me esperen que voy para allá”, expresó el lanzador.

Asimismo, el popularmente conocido como “Superman Sin Capa”, indicó que siempre le ha gustado lanzar en la casa aguilucha, debido a que tiene buenos registros en su carrera lanzando en ese estadio.

“Siempre me ha gustado lanzar en el Luis Aparicio porque me ha ido muy bien y ahora será mi casa”, afirmó el valenciano.

A lo largo de su carrera en la pelota rentada venezolana, Molina tiene foja de 40-29, dos juegos salvados, 217 carreras limpias permitidas, 548 inatrapables, 151 boletos y guillotinó a 340 contrarios.

Líder

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas