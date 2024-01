LVBP: Regresa Jecksson Flores con Cardenales de Lara en busca de evitar la debacle en la Gran Final

Jecksson Flores y su esposa celebraron este jueves el nacimiento del primer hijo de la pareja, en Valencia. Esa fue la razón por la que el súper utility tuvo que ausentarse después del primer juego de la final. Este sábado se reunirá nuevamente con sus compañeros y reaparecerá en el lineup de Cardenales. La duda estará en la posición. El slump de Juniel Querecuto llevó al manager Henry Blanco a emerger por él en el octavo inning del tercer juego contra los Tiburones. Querecuto tiene de 10-1 en la serie, con 2 ponches, y apenas ha podido llevar dos conexiones al outfield.

José Bravo no sufrió lesión grave. Este jueves se confirmó la dolencia sufrida la noche anterior: una contractura muscular, sin daño importante. El mexicano queda, pues, disponible para un eventual sexto juego de la final, después de hacer solo 37 pitcheos el miércoles. Pero para que reaparezca, primero Cardenales tendrá que forzar la serie hasta el lunes.

Es más que improbable el regreso de Darwinzon Hernández con Cardenales en la 2023-2024. Su viaje antes de la final ocurrió por petición de los Halcones de Fukuoka Softbank, su equipo en Japón. En la oficina no creen que pueda reincorporarse al bullpen y ya el manager Henry Blanco dice abiertamente a los medios que su actuación en esta campaña terminó.

Odúbel Herrera no abría un juego por Cardenales desde el 10 de enero. A pesar de eso, fue figura con el bate en el segundo juego de la final, al sonar sencillo, triple y jonrón. «Así no esté jugando, he mantenido mi práctica al cien por ciento», declaró el Torito a IVC. «Por eso todo me ha salido».

Edwin Escobar estuvo muy cerca de estar en el roster de Lara en esta final. El zurdo, de estupenda eliminatoria, tramitó el permiso con los Cachorros de Chicago, elenco con el que firmó hace semanas. Pero los Cubs le pusieron condiciones difíciles de aceptar. En caso de volver a lanzar, tendría que someterse nuevamente a exámenes médicos para revalidar el contrato que consiguió para a migrar desde Japón a la MLB.

La ofensiva de Cardenales ha tenido en sus manos la posibilidad de voltear los últimos dos juegos de la final. Entre ambos choques han dejado 16 hombres esperando remolque en posición de anotar, contra solo 7 de los Tiburones.

