LVBP: Navegantes del Magallanes vence a Cardenales de Lara 8-1 y se queda con el liderato

El cuadro carabobeño vence a los crepusculares 8-1 en un duelo clave por el primer puesto.

En la jornada de este sábado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Navegantes del Magallanes se enfrentaron a Cardenales de Lara el cual vencieron 8-1 en su casa, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Cada uno de estos equipos tenía un récord de cuatro triunfos y dos reveces, posicionándose en el primer lugar de la tabla. Sin embargo, con este cruce, el ganador se quedaría con dicho puesto en solitario.

De cara a este compromiso, sería ´La Nave Turca´ la que lograría su cometido, yéndose adelante solo en la primera entrada con un cuadrangular por parte de Carlos Rodríguez en el primer turno para los dueños de casa en el encuentro.

Posteriormente, al tercer acto, sería el estadounidense Keon Barnum el que mandaría la bola fuera del parque, conectando un grand slam que remolcaría a Arturo Nieto, Carlos Rodríguez y Peter O’Brien.

Tras varias entradas sin carreras y una lluvia que demoró las acciones, llegaría un nuevo vuelacercas para los Navegantes del Magallanes, siendo conectado por Alberth Martínez, quien llevó consigo tres rayitas más.

Desafortunadamente, no habría blanqueada, pues en el último episodio, Eduardo García pegaría un imparable que impulsaría a Hendrick Clementina. Aun así, esto no evitó el triunfo de los eléctricos, Aun así, esto no evitó el triunfo de los eléctricos, quienes poseen el primer lugar de la tabla.

Con este resultado Magallanes queda en lo más alto de la tabla de posiciones con 5 juegos ganados y 2 perdidos, y Cardenales de Lara baja a la cuarta casilla con 4 ganados y 3 perdidos.

Meridiano

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas