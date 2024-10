LVBP: Cardenales de Lara quedó a un out del No-Hitter combinado a Tiburones de La Guaira

Max Castillo estuvo intraficable en la lomita por los pájaros rojos.

Max Castillo lanzó una auténtica joya en la lomita para que los Cardenales de Lara vencieran 8-0 a los Tiburones de La Guaira este viernes en el estadio Antonio Herrera Gutierrez de Barquisimeto.

El as de la rotación crepuscular estuvo implacable en la lomita, ya que por espacio de siete episodios no permitió hits ni carreras, otorgó un boleto y ponchó a cuatro bateadores, para conseguir su segunda victoria de la temporada.

De hecho, Cardenales estuvo a un solo out de completar el No-Hitter combinado, entre Castillo, Brian McKenna y Yosber Sanchez.

Por la ofensiva larense destacaron Yeiner Fernandez y Jermaine Palacios con dos remolcadas cada uno.

Con esta victoria, los dirigidos por Henry Blanco dejan su récord en 4-2. Mientras que los litoralenses tienen foja de 4-3.

Alcides Escobar acabó con el No Hitter de Cardenales de Lara a falta de un out

El experimentado grandeliga de Tiburones de La Guaira aguó la fiesta larense, que estuvo cerca de una hazaña.

El que tuvo la tarea de terminar el trabajo fue Yosber Sánchez, quien sacó el primer out. Luego se le embasó Kelvin Meleán por error en fildeo, lo cual mantenía el no hitter todavía vivo. Posteriormente retiró con rodado a Franklin Barreto y le quedaba Alcides Escobar para finalizar el encuentro. Sin embargo, cuando parecía que era un hecho, Alcides Escobar acabó con el no hitter combinado, el cual iba a ser el primero de este tipo desde 2002.

Su sencillo por la tercera almohadilla hizo que la victoria sea agridulce, pues a pesar que Cardenales tuvo un gran juego, se quedó a solo un out de completar el no hitter número 17 en la historia de la LVBP.

El próximo duelo de Cardenales será este sábado ante los Navegantes del Magallanes en Valencia. Mientras que Tiburones visitará a las Águilas del Zulia.

