Leocenis García propone pacto entre candidatos habilitados y evitar “la tentación de la abstención”

Este martes, el recién habilitado a optar a cargo de elección popular y coordinador nacional del partido político Prociudadanos, Leocenis García, ratificó su posición de rechazo a las inhabilitaciones políticas contra María Corina Machado y Henrique Capriles, suscribiendo las palabras del Dr. Gerardo Blyde, negociador opositor, para aseverar que aunque se niegue la medida cautelar de habilitación, debería permitirles un juicio justo.

Ante la realidad de esta imposibilidad de medirse, García llamó a todos los demás aspirantes habilitados con intenciones de medirse en las presidenciales previstas para este 2024 a presentar una opción a todos los venezolanos.

“Hay que huirle a la tentación de sustituir al caudillo chavista, por otro caudillo definido como opositor. Llamo a todos los habilitados, recientemente, y a los habilitados del país para participar en elecciones, a reunirnos para presentar una alternativa al país y no caer en la tentación de la abstención y de la violencia que solo va a alagar este desastre”, aseveró.

Leer también: Ministro Ceballos dictó líneas estratégicas para despliegue de los Carnavales Seguros 2024

García también instó a los representantes del Gobierno a cesar cualquier tentación de incumplir el Acuerdo de Barbados. En cuanto a la fecha electoral planteó que se hagan en el segundo semestre de 2024, entre julio y diciembre.

“No debemos enfrascarnos en un candidato sino en un proceso de negociación que nos lleve a una normalización democrática”, precisó ante un centenar de seguidores de la organización política liberal que encabeza.

En este sentido, reiteró la importancia de “salvar” el proceso de negociación, que adelanta la Mesa de Diálogo de México: “Hay que seguir avanzando. Hay que salvar el proceso de negociación de Barbados. En una negociación no siempre se tiene lo que uno quiere”.

“Las sanciones no funcionaron”

El dirigente opositor y ex preso político dejó claro que Estados Unidos debe apostar por una Venezuela en paz: “La política del todo o nada no existe en la Venezuela que hoy tenemos”.

Dijo que “volver a las sanciones es, no creer en el pueblo de Venezuela. No son las sanciones las que van a cambiar al Gobierno de Venezuela. Por tanto, Estados Unidos debe echar atrás con esas amenazas”.

El máximo portavoz de Prociudadanos enfatizó que las sanciones al país “no funcionan, no funcionaron. Lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba. La gente era más pobre y el presidente Maduro más fuerte”. Sobre esto, agregó que la gente terminó culpando a los opositores de su tragedia y no al modelo socialista.

Derecho a luchar por la habilitación

Quien intentó ser alcalde de Caracas, aspiración impedida por una injusta habilitación política ratificó que todo venezolano tiene derecho a pelear por su habitación hasta el último día. “Nadie puede quitarle sus derechos”, dijo.

Nota de Prensa