Leclerc de Ferrari se lleva una brillante Pole en el GP de Mónaco de F1; Piastri segundo y Sainz tercero

Charles quiere romper la maldición y lograr su primera victoria en Mónaco desde la pole, Carlos dio lo mejor al final y Alonso partirá 16º en el peor circuito.

Charles Leclerc cumplió el pronóstico, algo harto complicado en Mónaco, un escenario en el que el incidente, el toque o el tráfico acecha detrás de cada esquina. El piloto nacido en Montecarlo se llevó la pole 24, la tercera en el GP de Mónaco, tras las de 2021 y 2022 y este domingo (9.00AM. hora de Venezuela) intentará romper un maleficio que se prolonga en los últimos años. Nunca ha recogido el trofeo de ganador de manos del Príncipe Alberto y quiere que mañana sea el día.

Para el menegasco, el trazado no tiene secretos, como para casi ninguno, pero tampoco para el resto de pilotos, que se forman desde la F3 en este peculiar laberinto. Lo que sí le hace brillar es una intuición especial en el ‘giro secco’ que se dice en Italia. Lo raro es que, en una carrera en la que no se adelanta no haya sido ganador ya varias veces.

Para Max Verstappen, que saldrá sexto y tocó el muro en su último intento, supone cortar la racha de 8 poles consecutivas y tener el podio casi en chino. Puede haber Mundial, porque Norris también está delante de Max en la salida.

Sainz, lo mejor en el momento justo

En el caso de Carlos Sainz no ha sido un fin de semana agradable, pero a base de trabajar, de pulir su coche y de encontrar un protocolo que le iba mejor, como era calentar inicialmente el neumáticos para golpear a la segunda, se ha metido en la segunda línea como tercero. Parece lejos de la victoria aquí, pero está a un toque en la salida de colocarse primero, algo no tan rebuscado.

Si Leclerc pasa primero por St Devote, le tocará el papel de frenar a los de atrás para construirle un hueco a su compañero y que se vaya a por el triunfo, como este hizo en Australia o Singapur 2023. Es lo que hay y lo más lógico.

“Tengo la opción de un safety car a destiempo o algo así”, concedía el español sobre sus opciones de ganar, “pero creo que mañana debería ser el día de Charles”, decía como lo que es, un caballero pese a la situación que vive en Ferrari desde principio de año.

Fernando desde atrás

Alonso afrontará su segunda carrera desde posiciones muy retrasadas y con pocas expectativas. Hubo algo de mala suerte en el momento elegido en Q1 para el segundo intento y error de cálculo de Aston. Por los visto luego, hubiera podido estar en Q2, y quizá en la Q3, “entre P7 y P9”, decía después de bajarse del coche a la prebsa internacional. Su equipo debe hacer un examen serio de aquí en adelante y replantearse el camino a seguir en bastantes aspectos.

Q3, GP de Mónaco 2024

1º C. Leclerc (B) Ferrari 1’10″270

2º O. Piastri (B) McLaren 1’10″424 +00″154

3º Carlos Sainz (B) Ferrari 1’10″518 +00″248

4º L. Norris (B) McLaren 1’10″542 +00″272

5º G. Russell (B) Mercedes 1’10″543 +00″273

6º M. Verstappen (B) Red Bull 1’10″567 +00″297

7º L. Hamilton (B) Mercedes 1’10″621 +00″351

8º Y. Tsunoda (B) RB 1’10″858 +00″588

9º A. Albon (B) Williams 1’10″948 +00″678

10º P. Gasly (B) Alpine 1’11″311 +01″041

Q2: Sainz pasó como octavo, con gomas usadas

Ferrari hacía cosas raras, con Sainz haciendo sus mejor tiempo con un juego de usadas, pero a dos décimas de su compañero.

Leclerc no podía superar a Norris, Verstappen o Piastri, loe mejores de esa ronda. Pero es que Gasly se quedaba muy cerca del monegasco con el Alpine. Parecía que el globo rojo empezaba a desinflarse en el peor momento posible, Era todo puro teatro.

Q1: ¡¡¡Alonso, eliminado como 16º y Checo como 18º!!!

Primeras sorpresas y de las gordísimas. Aston Martin eligió muy mal la secuencia de salida del asturiano para el segundo intento y le tocaron coches por delante, mientras que muchos de los que venían detrás, en la secuencia adecuada, mejoraron. Fernando, que debía haber estado en Q2 sobrado, tendrá un fin de semana horrible con el ARM24 que tiene ahora y sus dificultades en ritmo de carrera.

Russell, Pisastri, Hamilton y Sainz fueron los mejores de esa ronda, con Leclerc (un intento sólo) a continuación. Pero también sufrió lo suyo el monegasco para encontrar un hueco libre para hacer una sola vuelta limpia.

Checo fue echado por Norris, que sí eligió bien el último turno para meterse dentro y dejar al mexicano eliminado.

Hender “Vivo” González