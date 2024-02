La Vinotinto consigue importante victoria en su debut ante Chile por 2-1 en la Copa América de Futsal 2024

La Copa América de Futsal, en la que Paraguay es el anfitrión, arrancará este 2 de febrero y finalizará el sábado 10.

La Vinotinto pudo imponerse a la selección chilena este viernes 2 de febrero por la Copa América de Futsal 2024; fecha en la que se dio inicio con el primer juego de esta competición.

Venezuela consiguió una importante victoria en el debut de la Copa América de Futsal 2024 ante Chile; selección que nunca bajó los brazos pero no pudo ser superior ante una vinotinto que, gracias a los goles de Morillo y Francia, fulminó el encuentro. El único tanto mapocho llegó por parte de Figueroa. De esta manera, la escuadra llanera tendrá su segundo duelo ante Colombia el domingo 4 de febrero.

La vinotinto consigue una gran victoria en su debut ante Chile, a quien venció por 2-1 por la Copa América de Futsal 2024.

Los seleccionados de Paraguay y Venezuela se estrenaron este viernes 2 de febrero con sendas victorias por el mismo marcador (2-1) ante Ecuador y Chile, respectivamente, en la jornada inaugural de la XIV edición de la Copa América de fútbol sala que acoge Paraguay.

El conjunto Vinotinto consiguió sus primeros tres puntos en la competencia con goles de Rafael Morillo y Milton Francia.

Por la escuadra chilena anotó Sebastián Figueroa, en un encuentro del Grupo A.

Paraguay venció a Ecuador

A su turno, la anfitriona, Paraguay, se impuso en un animado y muy parejo cotejo a Ecuador.

Con un público numeroso que se hizo presente en la arena del Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Albirroja venció gracias a los tantos conseguidos por Jorge Espinoza y Javier Salas.

Calendario de partidos de Venezuela en la Copa América de Futsal 2024

– Venezuela vs. Chile – 02/02 – 4.00 p. m.

– Venezuela vs. Colombia – 04/02 – 6.15 p. m.

– Venezuela vs. Paraguay – 06/02 – 6.15 p. m.

– Venezuela vs. Ecuador – 07/02 – 4.00 p. m.

A la espera de la favorita

Para el sábado se espera el debut de Brasil, que con diez títulos es la selección más ganadora de esta competencia.

La Verdeamarela jugará ante Bolivia y, posteriormente, Perú y Argentina harán lo propio.

Durante la tarde del sábado están pautados, además, los partidos entre Ecuador y Colombia -que también se estrenará-, y el de Chile y Paraguay.

Este torneo arrancó con una fase preliminar en la que se medirán dos grupos conformados por cinco equipos cada uno.

A la semifinal clasificarán las dos primeras selecciones de cada llave.

Los cuatro mejores del torneo asegurarán su pase al Mundial de la FIFA en Uzbekistán.

-Resultados:

