La Unión Europea (UE) intensificará su apoyo a Ucrania en las próximas semanas, anunció este sábado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un vídeo en el que responde a las preguntas de los usuarios de las redes sociales.

A la pregunta de si París intervendrá en el conflicto ucraniano, el mandatario afirmó: “Tenemos que entregar más equipamiento a los ucranianos, pero también tenemos que decir en algún momento que si los rusos van demasiado lejos, los europeos debemos estar dispuestos a actuar para disuadirlos”.

“Espero de todo corazón que no tengamos que ir a la guerra. No, Francia no es una potencia de guerra, sino una potencia de paz. Pero sí, si queremos la paz, tenemos que protegerla. Por eso tenemos que armarnos, y por eso tenemos que ser disuasorios y creíbles a veces para nuestros adversarios diciéndoles: ‘Si van demasiado lejos y si amenazan nuestros intereses, mi propia seguridad, entonces no descartaré intervenir'”, agregó.

La Unión Europea intensificará su apoyo a Ucrania en las próximas semanas

Asimismo, Macron recordó que Rusia es una potencia con armas nucleares. “También tiene capacidades de misiles que pueden alcanzar nuestro territorio”, comentó. “Como consecuencia, estamos asistiendo a un armamentismo en todo el mundo”, añadió. En este sentido, aseveró que “todo esto forma parte de un contexto geopolítico que hace que hoy los europeos no tengan medios suficientes para defenderse”. “Por lo tanto, estamos en peligro militar y geopolítico”, concluyó el mandatario galo.

No es la primera vez que Emmanuel Macron afirma públicamente que apoya el envío de tropas occidentales a Ucrania. Por su parte, Rusia ha advertido que los militares franceses se convertirán en blancos rusos si aparecen en la zona de conflicto. Además, Moscú anunció el lunes un simulacro sorpresa de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas como respuesta a las “declaraciones provocativas“ de determinados funcionarios occidentales.

Pedro Montilla / Con información de RT