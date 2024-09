La intención de suicidio se incrementó después de la pandemia afirman especialistas

El psicólogo, psicoanalista, integrante de Cecodap y defensor de los Derechos Humanos, Abel Saraiba, destacó que en el caso de la población global el suicidio en adolescentes es una de las cinco primeras causas de muerte a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

«Y en el caso de Venezuela nosotros hemos visto un incremento de los índices» (…) «aunque es difícil poder estimar cuántos se cometen porque no tenemos la data oficial para poder hacerlo, pero lo que sí podemos afirmar es que la intención de realizarlo es algo que ha venido incrementándose en el tiempo especialmente después de la pandemia«, explicó.

Aseguró también que «las adolescentes en Venezuela tienen hasta tres veces más riesgo que los adolescentes masculinos, no porque los adolescentes masculinos no lo piensen o no tengan vulnerabilidad, sino porque hay otras forma de violencia sobre las adolescentes».

En entrevista de radio, que el riesgo más alto está en la población LGTBQ+ por los factores adicionales a los que se tienen que enfrentar.

El especialista resaltó que estiman que hay cerca de 1 millón de niños afectados por la salida de sus padres del país y todo lo que pase en su entorno es un factor que influye.

Además insistió en que los casos de emergencias son aquellos donde los niños o adolescentes tienen una idea estructurada del suicidio y ya no solo lo ven como una posibilidad y la mejor forma de prevenirlo es siempre observando las conductas y brindando atención a tiempo.

Cecodap brinda el servicio gratuito de ayuda psicológica para niños y adolescentes y pueden ofrecer respuestas a este tipo de situaciones. El 0424-284-2359 es el teléfono disponible para solicitar el servicio.

Rubén Conde con información de Unión Radio