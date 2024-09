¡Traductor! La inteligencia artificial lleva la traducción a iglesias, plenos y teatros

Ya se encuentra disponible la opción de escuchar un pleno, una obra de teatro o un sermón en inglés doblado al alemán, japonés o español sin la necesidad de contratar a un traductor, ahora es más común gracias a la inteligencia artificial (IA).

Muchas personas informan que la calidad de la traducción y la velocidad no es la misma que la de un experto, para muchas empresas es suficiente para ofrecer a su público y lograr mas alcance.

Entre ellos están la función off-Broadway ‘Perfect Crime’, que lleva casi veinte años interpretándose a unos metros de la icónica plaza neoyorquina de Times Square y que esta semana optó por modernizar su oferta al convertirse en el primer teatro de la Gran Manzana en ofrecer al público la opción de usar un traductor de IA para ver la obra.

La gerente general de la obra y actriz Catherine Russell indica que cada día la obra tiene un ritmo distinto.

«Llevo haciendo esta obra 37 años. En diciembre llegaré a las 15.000 representaciones. Cada función es diferente. El ritmo es diferente, las pausas son diferentes. No es como en un musical, en el que se canta y baila, al ritmo de la orquesta», anota la actriz que encarna a Margaret.

La traducción es simultánea, pero no inmediata, pues no se da palabra por palabra, sino que la IA espera a que se haya terminado la frase para empezar a traducir. No obstante, según cuenta Dave Deasy, director de marketing de Wordly, las empresas pueden optar por darle una voz femenina o masculina a cada orador si usan un sistema de sonido específico.

Del catalán al tagalo y de los seminarios a los cultos

Dave Deasy, director de marketing de Wordly explica que eligen los idiomas de su aplicación según la demanda, razón por la que la aplicación también cuenta con distintas versiones del mismo idioma, como el español mexicano y el de la península.

Al inicio de la compañía, los clientes les contrataban para usar sus servicios en conferencias de todo tipo, luego fueron las empresas las que les empezaron a pedir servicios para traducir sus reuniones con empleados internacionales.

«El siguiente ámbito en el que empezamos a ver un gran uso fue en los plenos mensuales de los ayuntamientos, sobre todo en EE.UU., ya que las ciudades y los condados celebran sus reuniones mensuales del consejo y reciben a muchos residentes cuya lengua nativa no es el inglés. Y luego llegaron las iglesias, tenemos muchas iglesias y lugares de culto que están empezando a utilizar nuestros servicios», anota Deasy.

En el último caso las traducciones más populares son el español, seguido de lenguas asiáticas como el coreano, el vietnamita y el mandarín.

Zuleydy Márquez con información Unión Radio