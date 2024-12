La Flor de Navidad, un ícono venezolano

¿Quién dice que la navidad solo se trata de luces y bambalinas? A inicios de la época decembrina solemos decorar nuestros hogares con diferentes adornos, una de las opciones naturales son las plantas de navidad; el equipo de Noticias Barquisimeto hizo un recorrido en búsqueda de las decoraciones naturales de esta temporada y cuáles son las recomendaciones para su cuidado.

Una de las opciones que más se suele usar es la Euphorbia pulcherrima o «mata de navidad» como se le conoce popularmente, esta es un ícono de la navidad venezolana, también se le conoce como «flor de papagayo» o «estrella federal». Más allá de su belleza ornamental, esta planta ha tejido profundas raíces en la cultura, espiritualidad y religión del país. Su presencia evoca calidez, alegría y esperanza.

Esta tiene un significado muy bonito, ya que se cree que tiene la forma de la Estrella de Belén, que fue quien guió a los Reyes Magos al nacimiento del Niño Jesús. Sus brillantes brácteas rojas representan la luz y la esperanza que nace con el nacimiento del Salvador.

Entre otros de sus aspectos religiosos es que se le Ofrenda a la Virgen María, en algunos hogares venezolanos, se acostumbra colocarla «frente a la imagen de la Virgen María como una ofrenda y un símbolo de devoción», dijo Mary Pérez, una consultada que se encontraba comprando su «mata de navidad».

La flor de Navidad florece a finales de año, adornando los hogares venezolanos con sus vibrantes colores justo en el momento en que se celebra la llegada de la Navidad. Esta sincronía ha forjado un vínculo especial entre la planta y las tradiciones festivas.

Por su parte María Isabel Abreu, CEO de la floristería Casa Abreu señaló que esta es una tradición en navidad, «para regalar, para las oficinas, es un símbolo de compartir».

María Isabel, también resalta que una de las decoraciones que se usan en esta época son «los arbolitos hechos con pinos naturales, y las coronas que también se realizan con pino y otros follajes».

Agrega que estas plantas necesitan un cuidado pero tampoco son de forma intensiva, «se le puede colocar agua un día de por medio, a menos que esté en un ambiente fresco y hay que estar pendiente que la tierra no esté seca, no pueden llevar sol directo y a la hora de regarlas no hay que mojar las hojas porque se marchitan».

De esta planta hay otras variedad de colores, entre ellas blancas, rosadas y la roja que es la más buscada en esta temporada navideña.

La flor de Navidad es mucho más que una simple planta. En Venezuela, es un símbolo de identidad, un elemento fundamental de las tradiciones navideñas y un reflejo de la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto