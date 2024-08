La Champions honra al máximo goleador histórico, Cristiano “CR7” Ronaldo: “Tengo que nombrar al Madrid…”

Cristiano “CR7” Ronaldo causó sensación y brilló: “Quizá vuelva”.

El portugués, al igual que Buffon, se lleva el premio Presidente UEFA como reconocimiento a su carrera. El delantero es el máximo goleador histórico de la competición.

Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon fueron reconocidos en Mónaco con el premio Presidente de UEFA como homenaje a sus carreras. En concreto, el delantero portugués, la gran estrella de la gala, recibió el galardón como máximo goleador de todos los tiempos en la Champions. Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, reconició así el notable legado del portugués a la competición de clubes más prestigiosa.

“Es un place estar aquí. Significa mucho para mí. Los records hablan por sí solos, pero no me importa. Me importa los jugadores que la han disputado, como Buffon. Cuando escuchas esa música sonar… es una locura. La he ganado muchas veces, he sido máximo goleador, y tengo grandes recuerdos cuando vengo a esta gala a Mónaco. El fútbol y nosotros mismos somos memorias. Veremos si vuelvo a jugar la Champions… ya veremos (risas)”, dijo.

Al portugués también le preguntaron por la Champions más especial de las cinco que ganó. “Es difícil eligir una Champions. Quizá la primera, la del United, siempre la primera es especial. Pero por supuesto tengo que nombrar al Madrid. En 2008, en Lisboa, ante la afición portuguesa, llevábamos mucho tiempo sin ganar… teníamos presión. Éramos un equipo de estrellas. Tuvimos que esperar seis años. La Champions es como el ketchup. Cuando consigues ganar la primera y sale, las demás ya salen solas”, bromeó.

El delantero portugués ganó la Champions una vez con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. También posee el récord de racha goleadora más larga en la competición, habiendo marcado en 11 partidos consecutivos desde junio de 2017 hasta abril de 2018. También marcó ocho tripletes en el torneo.

Cristiano jugó la Champions 18 años. El exdelantero de Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus marcó 140 goles en 183 partidos. Tiene 11 goles de ventaja sobre Lionel Messi y 46 sobre el tercer clasificado, Robert Lewandowski, en la tabla de goleadores.

Cristiano terminó siete temporadas de la Champions como máximo goleador (más que cualquier otro jugador): hizo ocho en la triunfante campaña 2007/08 del Manchester United y 15 goles cuando el Real Madrid consiguió su tercer título consecutivo en 2017/18. También tiene el récord de más goles en una sola temporada con los 17 que marcó en 2013/14.

