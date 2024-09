Juan Barreto exige transparencia electoral: «El que cante bingo tiene que mostrar el cartón”

«El que cante Bingo tiene que mostrar el cartón«, manifiestó el dirigente político Juan Barreto durante una entrevista especial con la periodista Margarita Oropeza que se transmite por Venevisión.

Barreto, quien militó durante años en las filas de la revolución y ejerció el cargo de alcalde de Caracas, hoy apoya las iniciativas del ex candidato presidencial Enrique Márquez.

«Si tú dices que ganaste la lotería tienes que enseñar el Ticket ganador», insistió Juan Barreto, quien el pasado miércoles estuvo con Márquez y otros líderes políticos de la oposición consignando ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un documento para solicitar la revisión de la decisión de la Sala Electoral sobre las elecciones del 28 de julio.

Leer también: ¡Revelación! Presidente Nicolás Maduro: “María Corina Machado está preparando maletas para irse del país”



«Si no existe la publicación del CNE y si no se abren las cajas y se recuentan los votos, nosotros no sabemos dónde está la verdad«, expresó Barreto durante la entrevista.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto