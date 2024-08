Jóvenes bachilleres enfrentan problemas para elegir una carrera para estudiar hoy en día

La jefa de bienestar estudiantil de la Universidad Yacambu, Licenciada Ariane Crespo, destacó la necesidad de orientar a los bachilleres, para que elijan una carrera acordé a su vocación y aquello que les guste.

Explicó que, una de las cuestiones más difíciles que enfrenta un estudiante es la elección de su carrera profesional: «Estamos en la época difícil para los estudiantes que salen de quinto año y tienen ese dilema que voy a estudiar, no quiero estudiar, me gusta, no me gusta, no sé qué voy a hacer, me gusta comunicación social, me gusta derecho».

Por tanto, resalta que una gran responsabilidad de los padres, es saber orientar a sus hijos, tomando en cuenta los tiempos modernos, y las carreras que más se adaptan a estos.

De igual forma, la licenciada explica que, cuando existe confusión o poco interés en el estudio, las universidades suelen también dictar orientaciones para que elijan con precisión su vocación.

«Estamos ofreciendo dentro de la Universidad un taller, un encuentro de orientación vocacional para que ellos comiencen a explorar y elegir qué profesión pueden estudiar para su futuro».

Por último, resalta que cuando existe apatía por el estudio, es cuando más se deben de orientar a los jóvenes para estudiar y optar por una carrera.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto