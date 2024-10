José Gregorio Hernández trasciende por su vocación y atención a los más humildes

La figura del doctor José Gregorio Hernández, el beato trujillano, trasciende por su vocación a la medicina, la docencia, la atención a los más humildes y lo espiritual. Desde pequeño mostró su creencia en Dios, su devoción a la Virgen María y su amor a la eucaristía. Esta vida cristiana del beato es reconocida por la Iglesia católica no solo en su tierra natal Trujillo, sino también en el ámbito nacional e internacional.

Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, obispo de la diócesis de Trujillo, considera que José Gregorio Hernández es un ciudadano a carta cabal por su piedad, por su ferviente devoción a la Santísima Virgen María con sus rezos diarios del santo rosario, así como por su inclinación a la vida religiosa y el sacerdocio.

“José Gregorio tuvo varios intentos de querer ser sacerdote, estar también en un monasterio, y esto es lo que hace que sea ese cristiano ejemplar. Fue un ciudadano que vivió de acuerdo a una fe en su vida cotidiana, teniendo ese amor preferencial por los más necesitados, por los más pobres. José Gregorio Hernández es un hombre de bien porque practicó la caridad, todo lo hacía con entrega porque tenía a Dios en su corazón”, señaló el obispo trujillano.

Recordó que, desde el mismo día de su partida física, el 29 de junio de 1919, la gente lo creía santo por su bondad, generosidad, servicio y, sobre todo, por su caridad.

La entrega del Hijo Ilustre de Isnotú se vio reflejada en el trato hacia los demás como médico y docente universitario. Fue un hombre que puso sus talentos al servicio de los más necesitados. “José Gregorio hacía el bien en las cosas cotidianas, y ser santo es hacer bien las cosas de cada día. Él iba a la santa misa todos los días y rezaba el rosario, práctica de fe que adquirió en la vida familiar, de un papá y una mamá que le enseñaron los caminos de la fe, los caminos de la iglesia, los caminos de Dios. En José Gregorio Hernández se trasluce la vida de lo que debe ser un católico, que creyendo en Dios siempre seamos portadores de cosas buenas hacia los demás”, expresó monseñor Fernández.

Con respecto a la canonización del Médico del Pueblo, manifestó el prelado que será una gran fiesta para Venezuela, que unirá a todos los venezolanos, pero que hay que rezar para alcanzar tan importante peldaño.

“Este 26 de octubre tendremos la fiesta en el Santuario (de Isnotú), en todas y cada una de las iglesias donde se han erigido santuarios en honor a José Gregorio Hernández en Venezuela. Tendremos la eucaristía en acción de gracias por habernos dado en José Gregorio un ejemplo de vida, a quien tenemos que imitar, a quien tenemos que seguir, no solamente para pedirle por la sanación, por alguna dificultad que tengamos de salud, sino para pedirle al Señor que en cuanto recuperemos la salud seamos portadores de ese mismo amor que tuvo José Gregorio por los demás”, enfatizó.

JGH: El santo del pueblo

El Museo Diocesano del Santuario de Isnotú resguarda y expone numerosos objetos y reliquias pertenecientes al doctor José Gregorio Hernández, su familia y su terruño, que acercan al visitante a la vida y obra del beato.

Entre el conjunto de piezas de temática religiosa está una pintura colonial de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, así como una cruz de nácar, un retablo con el nacimiento, la camándula y la imagen del Niño Jesús, que conforman el altar del médico de los pobres expuesto en el museo.

La directora del museo, Carmen Araujo, detalló que este espacio resguarda varias obras del pintor ucraniano Iván Belsky, las cuales muestran diversas vivencias del doctor José Gregorio Hernández, entre ellas cuando fue a La Cartuja y en oración frente al Santísimo.

Recordó que en este espacio el visitante puede apreciar la práctica religiosa del beato, así como su profunda convicción y devoción cristiana no solo en las imágenes, las pinturas, el altar, sino también en las diversas cartas de su puño y letra.

Es de resaltar que en el altar mayor del Santuario de Isnotú está la imagen del Niño Jesús en la cruz del Calvario, la cual fue un obsequio del fray José María Farrero en 1901 al beato, a esta imagen se le debe el nombre del templo.

Para muchos peregrinos, el doctor José Gregorio Hernández es santo. Desde antes de la beatificación, ya portaban una estampita, una imagen del Médico de los Pobres, pagaban promesas en el Santuario de Isnotú, participaban en la tradicional caminata que parte desde Valera a Isnotú; son innumerables las muestras de agradecimiento, amor y fe al “santo sentimental” de los trujillanos.

Una entrevista al beato

En su artículo titulado: Entrevista imaginaria con el doctor José Gregorio Hernández, el biógrafo con más de 50 años de investigación sobre el beato, Alfredo Antonio Gómez Bolívar, en una de sus interrogantes se refiere al anhelo del médico de ingresar al monasterio y al sacerdocio.

“¿Guarda usted alguna nostalgia de no haber podido ingresar al mundo religioso? Noto un cambio en su rostro que denota una gran tristeza”.

“No podría mentirle… definitivamente sí. Dios no me quería allí, pero como usted sabe existen muchas formas de servirle y la mía no era esa precisamente. El Señor me quiere como médico y profesor universitario, y eso es lo que he hecho hasta ahora y en gran parte de mi vida”.

Igualmente, Gómez Bolívar le consulta si se considera un santo, a lo que el beato imaginariamente le responde:

“Todos los hombres están llamados a la santidad, pero no me considero un santo; creo que me faltan muchos méritos para serlo. Sin embargo, me he limitado siempre a cumplir con mi deber, así como también los mandamientos de la ley de Dios… Te diré algo que quiero traer a colación por la pregunta que me haces; ayer en la tarde una señora se me acercó y me dijo: ‘Admiro su espíritu de sacrificio y desprendimiento’. Y aprovecho esta entrevista para recomendarles a todos los que nos leen por este medio de comunicación lo mismo que le dije a la amable señora: ‘Es muy poco lo que hago, además usted lo puede hacer tan bien como yo. Dios es igual para todos. Hay que responderle con generosidad. Cuando uno se acerca a Él, Él también se arrima a uno. De ese modo las cruces y afanes de la vida se convierten en medios de santificación”.

El biógrafo comentó que en su artículo colocó varias “frases reales” que José Gregorio dijo o escribió en su momento. “Las puse como respuesta a muchas de las preguntas formuladas”.

Celebran al médico de los pobres en las regiones

No solo en Trujillo se recuerda y conmemora al beato José Gregorio Hernández. Desde Falcón, La Guaira, Delta Amacuro y Mérida se realizan hoy actividades para recordar su natalicio.

En Falcón, la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes de Coro se unirá a la solemnidad del beato, informó el presbítero Eucario Ynciarte, párroco rector del Santuario Arquidiocesano José Gregorio Hernández.

Indicó que durante todo el mes de octubre se han preparado para rendirle honores como el dozavario que iniciaron el 14 hasta hoy a las 7:30 am. Hoy será expuesto el relicario del beato José Gregorio Hernández y desde las 8:00 am habrá misas hasta las 4:30 pm cuando sea la procesión, que saldrá desde la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en el Hospital Universitario de Coro Dr Alfredo Van Grieken, hasta el santuario, ubicado en la calle Buchivacoa.

A las 6:00 pm saldrá la procesión, luego de la eucaristía oficiada por el obispo de la Arquidiócesis Metropolitana de Coro, monseñor Víctor Hugo Basabe.

En Delta Amacuro prepararon diversas actividades para recibir la reliquia del Dr José Gregorio Hernández en Tucupita, en el Complejo Educativo Lutecia Hernández de El Torno. Se tiene previsto que varias comunidades se congreguen en este lugar a las 9:30 am, donde se oficiará una misa.

En Mérida, una misa congregará a los merideños para conmemorar el natalicio del beato, en el monumento levantado en Ejido, informó el alcalde Simón Figueroa. Anunció que el arzobispo de Mérida, Helizandro Terán, presidirá la misa a las 10:00 am. Recordó que el monumento cuenta con una imagen de más de tres metros de alto del escultor Manuel Suescun.

En La Guaira, la parroquia San Óscar Arnulfo Romero, el Santuario José Gregorio Hernández, en Catia La Mar, ofrecerá una misa a las 8:00 am. A las 5:00 pm será la procesión desde el sector La Llovizna hasta la planada del Santuario, donde se presentará la nueva imagen del beato.

Luego a las 6:00 pm será la misa solemne con la Zona Pastoral de Catia La Mar, contará con la participación de las parroquias peregrinas de la diócesis.

Información de: ÚN