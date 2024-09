Israel lanzó panfletos al sur del Líbano en los que instaban a los residentes a evacuar la zona

Israel lanzó este domingo panfletos sobre una aldea fronteriza ubicada al sur del Líbano, en los que instaban a los residentes a evacuar la zona. Sin embargo, horas después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que se trató de una iniciativa que una de sus brigadas había llevado a cabo sin autorización.

Medios libaneses informaron sobre los panfletos lanzados en la aldea Wazzani durante la mañana, afirmando que muchos de los ciudadanos sirios que trabajan allí abandonaron el lugar inmediatamente, mientras que los locales «se mantuvieron firmes en sus hogares». El alcalde del lugar, Ahmed al Mohammed, compartió con AFP la foto de un folleto, donde se ve un mapa de la región con las zonas a ser evacuadas marcadas en rojo.

«A todos los residentes y refugiados que viven en la zona de los campamentos: Hezbolá está disparando desde su región. Deben abandonar inmediatamente sus hogares y dirigirse al norte de la región de Khiam antes de las 4:00 p. m. No regresen a esta área hasta el final de la guerra. Quien se encuentre en la zona después de esta hora, será considerado terrorista», se lee en los panfletos.

Posteriormente, las FDI, citadas por The Times of Israel, aclararon que no se había dado ninguna «recomendación» de evacuación a los civiles libaneses, y que los volantes habían sido distribuidos por el comandante de la 769.ª Brigada Regional Hiram, el coronel Avi Marciano, sin aprobación de sus superiores.

De igual manera, el Ejército aseguró que se había abierto una investigación sobre el incidente. Para lanzar los mensajes, se utilizó un pequeño avión no tripulado, operado por la brigada en cuestión.

Debido al aumento de tensiones entre Hezbolá e Israel, en los últimos días se han producido varios intercambios de ataques. El sábado, el movimiento chiita lanzó unos 55 proyectiles hacia territorio israelí, mientras que la Fuerza Aérea de Israel atacó el lanzador desde el que se habían disparado, al sur del Líbano.

Pedro Montilla / Con información de RT