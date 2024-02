Integrantes de RBD no entraron a la gala de Premios Lo Nuestro tras bochornosa experiencia

Vestidos y alborotados se quedaron dos integrantes de RBD quienes no pudieron entrar a la gala de Los Premios lo Nuestro debido a un bochornoso error de la producción.

Según se cuenta, les entregaron boletos equivocados que no incluían una mesa en la entrega de los galardones.

A través de sus cuentas en redes sociales, Christian Chávez y Christopher Uckermann revelaron que no pudieron entrar a la ceremonia de premiación en la que RBD estaba nominado como grupo o dúo pop del año.

“Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados“, señaló Uckermann, visiblemente molesto.



La agrupación mexicana RBD obtuvo el galardón dedicado al mejor grupo o dúo pop del año en los Premios Lo Nuestro, aunque dos de sus integrantes no pudieron estar presentes en el escenario para celebrar su triunfo.

con información de El Universal