Influencer venezolana acusa a su expadrastro de intentar asesinarla de un disparo en Miami

Eixchel Berroteran, famosa influencer venezolana conocida como Eixchelb por sus millones de seguidores en TikTok, recibió un disparo y casi fue asesinada por su ex padrastro, quien enfrenta cargos de intento de asesinato y otros cargos en el incidente, dijo la policía, según informó la cadena de televisión NBC6 en Florida.

La policía de Miami-Dade dio a conocer que el hombre, de nombre Luis Damas, de 64 años, fue arrestado por agresión agravada en contra de su ex esposa y la influencer, quien documentó lo sucedido a través de una publicación de Instagram en donde reveló fotografías de la agresión que sufrió.

De acuerdo con la información compartida por los medios locales, la orden de arresto contra el ex padrastro de la influencer de origen venezolano, no menciona los nombres de ella ni de su madre, y revela que estuvo casado 13 años con su ahora ex esposa y llevaban 7 meses separados.

​Fue el pasado 21 de agosto cuando el hombre acudió al departamento de su ex esposa en Miami donde comenzó a discutir con ella para luego preguntar por la influencer y sacar un arma de fuego, pues acusa a Eixchel Berroteran de ser supuestamente la culpable de que su ex esposa y él no pudieran estar juntos.

Así fue el brutal ataque en contra de la influencer Eixchel Berroteran

La joven compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fuertes imágenes donde relató que su ex padrastro entró al departamento de su mamá con la intención de atacar a la influencer pues la acusaba de que «yo no quería que él y mi mamá estuvieran juntos».

Exichelb relató con detalle cómo fue la agresión de la que fue víctima por parte de Luis Damas, su ex padrastro que intentó matarla. La influencer compartió que el hombre llegó a la casa y entró empujando la puerta y apuntando con una pistola a su mamá y buscando a la influencer a quien localizó en su recámara y la amenazó con una pistola.

«Entró a mi cuarto, me apuntó con la pistola, yo me lancé al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada, con la intención de meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él pidiendo que parara a gritos y en ese momento escuché el disparo que me dejó aturdida; pero mi mamá que ya estaba detrás de él lo forcejea por lo que el disparo no me alcanzó».

La influencer explicó que para su fortuna el hombre falló en su disparo; sin embargo, quedó aturdida por el sonido del disparo pero pudo defender a su mamá.

«Quedé aturdida, en shock y con el miedo de pensar que esos serían mis últimos momentos de vida; en ese momento Dios me dio la fuerza de pararme y defenderme junto a mi mamá, el amor que nos tenemos el una a la otra nos dio la fuerza para controlar la situación, llegamos forcejeando a la cocina en donde nos caímos, mi mamá y yo quedamos encima de él, intentando defendernos como podíamos».

La influencer detalló la brutalidad del ataque pues narró como mordía a su mamá y a ella la jalaba del cabello con fuerza e insistía en dispararle mientras ambas le intentaban quitar el arma.

«Él mordía a mi mamá y jalaba mi cabello con mucha fuerza, ambas gritábamos por ayuda pero hasta ese momento nadie escuchó, el seguía insistiendo en dispararme y entre las dos agarrábamos encima de él su mano donde sujetaba el arma y siempre quería apuntar hacia mi, una persona tocó la puerta pero él nos hizo decirle que se fuera».

«Nos amenazó diciendo que si llamábamos a la policía todo se iba a acabar, también dijo que él tenía contactos en la policía y que si reportábamos… él tenía amigos matones y que esto no se iba a quedar así».

Carla Martínez / Con información de NotiTarde