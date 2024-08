IMDES realiza entrega de aportes económicos a pacientes oncológicos

El Alcalde de Iribarren Luis Jonás Reyes Flores realizó este jueves un nuevo acto de entregas de aportes económicos a pacientes oncológicos y con patologías de alto costo, recursos dispuestos través de su despacho y el Instituto Municipal para el Desarrollo Social IMDES, atendiendo a 11 personas para la realización de su tratamiento médicos.

“Siguiendo orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y a través de la gestión humanista del alcalde Luis Jonás Reyes Flores, durante este mes estaremos atendiendo a 152 personas mediante la entrega de aportes económicos, asimismo serán atendidas a 14 personas con intervenciones cardiológicas y los 11 beneficiarios de hoy para tratamientos oncológicos, dando un total de 177 personas beneficiadas de manera directa y 885 beneficiarios de forma indirecta realizando una inversión de 4.100.181 bolívares que equivalen a 95.709 dólares”, así lo informó Vanessa Suárez, directora ejecutiva del despacho del alcalde.

Pueblo Agradecido

Esther Crespo, residente de la parroquia Unión expresó “Muy agradecida recibiendo la ayuda de parte de mi alcalde Luis Jonás para mi hermana que requiere de un tratamiento de alto costo, agradeciendo también al presidente Nicolás Maduro que está pendiente de la salud del pueblo venezolano”.

“Gracias a nuestra revolución por esta ayuda que me han dado en este momento, gracias a mi presidente Nicolás Maduro y a mi alcalde, hoy estoy recibiendo este aporte para unas radioterapias ya que no cuento con los recursos económicos para poder realizármelas y mejorar mi calidad de vida y la de los que me rodean”, indicó Zonia López beneficiaria de la parroquia Concepción.

Nota de prensa