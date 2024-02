“I am Celine Dion”: Documental donde la cantante narra la lucha contra su enfermedad

La cantante canadiense Céline Dion decidió hablar por primera vez en profundidad sobre la enfermedad neurológica que sufre en un documental que será emitido por Prime Video y con el que quiere crear conciencia sobre la afección.

Dion anunció en su web que Prime Video, el servicio de videos de Amazon, se ha hecho con los derechos de emisión de “I am: Céline Dion”, dirigido por la cineasta Irene Taylor y que recoge su vida desde que supo que padece una enfermedad neurológica que le ha provocado la pérdida del control de sus músculos.

La cantante, de 55 años, afirmó en un comunicado que “los dos últimos años han sido un gran desafío”, desde recibir el diagnóstico del síndrome de persona rígida (SPR, por sus siglas en inglés) hasta aprender “cómo vivir y gestionarlo”, todo ello sin dejar que la enfermedad la defina.

“Mientras continúo el camino para regresar a mi carrera artística, me he dado cuenta de lo mucho que lo echo de menos, así como poder ver a mis seguidores. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar crear conciencia sobre esta casi desconocida afección, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, añadió.

La artista, ganadora de dos Óscar y varios Grammy y autora de éxitos como “My heart will go on” o “I’m alive”, reveló en octubre de 2021 quien sufre el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la ha forzado a abandonar los escenarios.

El pasado diciembre la hermana de la artista, Claudette Dion, declaró que “no tiene control de sus músculos”, lo que ha afectado a sus cuerdas vocales y le impide cantar como en el pasado.

Céline Dion tuvo que comunicarlo a sus seguidores

El pasado 8 de diciembre de 2023, la superestrella mundial Céline Dion anunció que se había visto obligada a cancelar ocho conciertos de su gira mundial y a posponer todos los demás a raíz de su diagnóstico médico. En un vídeo publicado en Instagram, la estrella pide disculpas a sus fans por haber tardado “tanto” en comunicárselo y explica que lleva luchando un tiempo contra el síndrome de la persona rígida

“Como sabéis, siempre he sido como un libro abierto y no estaba preparada para contarlo antes, pero ahora sí. Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí superar estos retos y hablar de todo por lo que he estado pasando”.

La artista anunció: “Hace poco me han diagnosticado una enfermedad neurológica rara llamada ‘síndrome de la persona rígida’ que afecta a una persona de cada millón.

“Siempre doy el 100% en mis conciertos, pero mi estado actual no me permite dároslo ahora mismo. Para volver con vosotros, no me queda más remedio que concentrarme en mi salud. Espero estar en vías de recuperación. Estoy centrada en eso y haciendo todo lo que puedo para recuperarme”.

En el texto que acompaña al vídeo se puede leer: “Céline Dion reprograma los conciertos de la primavera de 2023 para 2024 y cancela ocho conciertos de su gira de verano de 2023. “He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido realmente difícil para mí enfrentarme a estos retos y hablar de todo por lo que he estado pasando… Me duele tener que deciros que no estaré lista para reanudar mi gira por Europa en febrero”. Céline.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida? la enfermedad que sufre Céline Dion

El síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad neurológica rara y progresiva que afecta al cerebro y a la médula espinal. Todavía no se sabe muy bien por qué se produce, pero se cree que existe un elemento autoinmune, lo que significa básicamente que el propio sistema inmunitario de la persona ataca partes del cerebro y la médula espinal que afectan a la salud provocando los síntomas.

Los principales síntomas son rigidez y espasmos musculares fluctuantes y progresivos, rigidez en las extremidades, el pecho o la espalda; dificultades para caminar y en la estabilidad, lo que aumenta el riesgo de caídas y la propensión a las lesiones; espasmos muy dolorosos que pueden incluso llegar a romper huesos y mayor sensibilidad a la luz, el ruido o el sonido, que pueden agravar los espasmos.