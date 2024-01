Haley y Trump disputan la candidatura republicana

Este martes 23 de enero, los ciudadanos votan en un proceso para definir al candidato del Partido Republicano, una disputa ahora entre la exembajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, y el expresidente Donald Trump, luego de que el gobernador de Florida Ron DeSantis se retirara de la contienda. Los demócratas también votan este martes en ese estado, pero tras un cambio en su calendario para convertir a Carolina del Sur en su primera contienda oficial, estos comicios solo servirán como barómetro de apoyo y el ganador de los progresistas no recibirá ningún delegado allí.

Pistoletazo de salida en la carrera hacia la Casa Blanca. Republicanos y demócratas miden el termómetro electoral este martes 23 de enero en New Hampshire.

Si bien los conservadores celebraron los caucus de Iowa, New Hampshire, como marca la legislación, debe ser el primer estado donde los partidos inicien sus elecciones primarias cada cuatro años, en un proceso que determina al candidato de cada partido para los comicios presidenciales de noviembre.

Aunque los ciudadanos no eligen de manera directa a su candidato, del lado republicano la batalla ahora se reduce a dos aspirantes: la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el controvertido expresidente Donald Trump, después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonara la carrera el pasado domingo 21 de enero tras los caucus en Iowa.

Para la bancada conservadora, 22 delegados a la Convención Nacional Republicana están en juego. Es decir, el total de votos de este martes determinará cuántos delegados recibirá cada precandidato por ese estado, en el encuentro del partido que tendrá lugar en julio. Está previsto que las urnas cierren este 23 de enero a las 19:00, hora local.

Aunque se trata de una pequeña fracción, en comparación con los 1.215 delegados necesarios para conseguir la nominación del partido, el estado en el noreste del país tradicionalmente ha desempeñado un papel clave debido a su posición temprana en el calendario.

Haley intenta demostrar que su candidatura sigue siendo viable frente al favorito, Trump. Especialmente luego de que el exmandatario obtuviera una contundente victoria en la primera medición entre los republicanos, en Iowa, donde reunión el 51 % de los votos, casi 30 puntos más que el precandidato en segunda posición, DeSantis, que finalmente anunció su apoyo al magnate de los bienes raíces convertido en político.

En New Hampshire, Haley busca ganar el voto femenino e intensifica sus críticas contra Trump, denunciando la afinidad del exjefe de Estado con figuras como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un.

Haley también atacó la edad y la agudeza mental del expresidente, ataques que también dirige regularmente al actual mandatario Joe Biden, que aspira a una nueva candidatura por el Partido Demócrata que lo lleve a la reelección.

Primarias demócratas en New Hampshire: una elección simbólica

El partido que actualmente lidera la Casa Blanca también celebra elecciones primarias este martes. O mejor, New Hampshire ha decidido seguir adelante con esos comicios, que el movimiento político ha señalado que no contará para su proceso de nominación.

Del lado de la bancada progresista se enviarán 33 delegados a la Convención Nacional Demócrata desde New Hampshire, pero su voto no estará sujeto a los resultados de las primarias. Es decir, las votaciones de este 23 de enero allí solo servirán como un barómetro de apoyo al partido actualmente en el Ejecutivo, de cara a las presidenciales en diez meses.

¿La razón? El Partido Demócrata decidió trasladar su primera contienda de 2024 a Carolina del Sur, que se celebrará el 3 de febrero, al resaltar que es un estado significativamente más diverso que la población predominantemente blanca de New Hampshire, para reflejar mejor el partido. Un impulso hacia una victoria más cómoda de Biden, en un estado más moderado y con mayor diversidad racial que Iowa.

Sin embargo, la ley de New Hampshire exige que sea sede de la primera primaria y el Gobierno estatal, controlado por los republicanos, se rehusó a realizar cualquier cambio legislativo sobre la fecha de las primarias, por lo que decidió seguir adelante con la contienda.

Debido a esta misma disputa, Biden no aparece en la boleta electoral. Los principales precandidatos demócratas en figurar en estos comicios del estado del noreste del país son: el representante Dean Phillips, de Minnesota, y la autora de libros de autoayuda, como ‘Volver al amor’ o ‘Luz para el camino’, Marianne Williamson.

¿Por qué son importantes las primarias de New Hampshire?

Por la parte republicana, la mayoría de analistas políticos coinciden en que New Hampshire representa para Haley su mejor oportunidad de lograr una victoria, o al menos un cercano segundo lugar.

Si la líder política –que se convirtió en la primera mujer gobernadora de Carolina del Sur en 2010– no logra desafiar fuertemente a Trump, el expresidente podría emerger como el probable candidato republicano para enfrentarse a Biden en las elecciones generales de noviembre.

Si Haley obtiene allí buenos resultados, probablemente retendrá suficientes donantes y votantes interesados en cerrar filas a su favor en las próximas semanas para marcar un desafío de peso ante Donald Trump.

Pero aun ganando en New Hampshire, la exembajadora ante la ONU enfrenta una batalla cuesta arriba. El expresidente la aventaja por aproximadamente 36 puntos porcentuales en Carolina del Sur, pese a ser el estado natal de Haley, donde se llevará a cabo la próxima gran contienda de nominación a finales de febrero. Y a nivel nacional, Trump tiene una ventaja de 37 puntos, según la encuesta más reciente de Reuters/Ipsos.

En cuanto a los demócratas, New Hampshire representa una oportunidad para los rivales de Biden en la contienda interna para demostrar sus posibilidades de reemplazar al presidente en la candidatura del partido.

Biden se enfoca en Carolina del Sur, por ser sede de la primera contienda totalmente avalada por su partido, un estado que lo ayudó a asegurar la nominación de su partido para los pasados comicios de 2020.

Con información de: Globovisión