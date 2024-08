Hackeo a Netflix: Filtración Masiva de Episodios de Series Esperadas para Otoño

Un ataque cibernético a Iyuno, una empresa asociada con Netflix, ha expuesto episodios completos de varias series programadas para finales de año, generando un revuelo en el mundo del streaming.

Las filtraciones de contenido en la industria del entretenimiento parecen ser una tendencia creciente. Hace unas semanas, HBO sufrió un ataque que permitió que el último episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón fuera visto en línea antes de su estreno oficial. Ahora, Netflix enfrenta un problema similar debido a un hackeo a Iyuno, una compañía que maneja el doblaje y subtitulado de sus títulos.

El 6 de agosto, hackers comprometieron el sistema de Iyuno, obteniendo acceso a material confidencial de varias series programadas para el otoño. Aunque hay indicios de que el ataque pudo haber afectado también a producciones de Warner o Paramount, hasta el momento solo se han confirmado las filtraciones de contenido de Netflix.

Iyuno ha confirmado el ataque a través de un comunicado oficial, y un empleado de Netflix ha corroborado la información. Las investigaciones están en curso para identificar a los responsables del hackeo y mitigar sus consecuencias.

Entre las series afectadas se encuentra Dandadan, cuyos primeros episodios y contenido adicional han sido expuestos en la red. A pesar de la filtración, la serie también se estrenará simultáneamente en Crunchyroll, y no se espera que su lanzamiento en España, que incluirá proyecciones en cines antes de su estreno en octubre, se vea afectado por el incidente.

Numerosas series y películas afectadas

El material filtrado varía desde imágenes y secuencias hasta capítulos y filmes completos, incluyendo series y películas como Arcane, Heartstopper, Dandadan. Además, se han revelado contenidos de Re: Zero, Spellbound, Jentry Chau vs. The Underworld, y el segundo largometraje de Bob Esponja para Netflix.



Netflix está trabajando para identificar a los responsables del ciberataque, muchos usuarios en redes sociales han solicitado que se respete el trabajo de los creadores evitando la visualización y difusión de estos contenidos filtrados. Los seguidores de estos títulos deben tener cuidado con los spoilers que podrían aparecer en plataformas como TikTok, X (Twitter) y Reddit.

Oriana Lorenzo con información de GV