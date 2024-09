Habitantes de la calle 11 al este de Barquisimeto afectados por filtración de agua potable

Los habitantes de la calle 11 con carreras 24 y 25, al este de la ciudad de Barquisimeto, muy cerca de la avenida Venezuela, llevan más de un mes lidiando con una filtración de agua potable que recorre varias cuadras.

Mientras diferentes comunidades del municipio Iribarren y el estado Lara, sufren la falta del vital líquido, aquí se desperdician cientos de litros al día.

Roberto Abarca, residente del sector, manifestó su preocupación: «Hidrolara tiene conocimiento, una ingeniera vino y abrieron, nos dijeron que volvían y no han regresado, esto ya fue hace un mes». Acá rompieron la calle, pero en el área donde está la tubería principal no lo hicieron porque tiene concreto, yo les dije que podían hacerlo con un taladro y me dijo que no contaban con esta herramienta».

Luego de la visita de la hidrológica del estado, los habitantes del sector volvieron a realizar el debido reporte y desde entonces siguen esperando por la reparación de la tubería.

Además, Roberto teme que la pared perimetral de su vivienda colapse debido a la filtración del agua. «Ahí ya se está filtrando y también puede colapsar el poste de luz que está en esta esquina», añadió.

Al parecer, una manguera de la tubería matriz es la que se rompió, causando esta problemática. Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que solucionen la situación lo antes posible.

Es importante señalar que muy cerca de este lugar, en la avenida Venezuela, también existen otras filtraciones de agua, lo que agrava aún más la situación en la zona.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto