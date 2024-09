GP de Italia de F1: Monza explota, ¡Charles Leclerc de Ferrari gana y tumba a McLaren con una genialidad!

Impresionante victoria de Leclerc, que con una parada menos superó al inesperado Piastri, que arruinó desde la salida a su compañero Norris. Sainz roza el podio, 4º y Alonso los puntos, 11º.

Sorpresas te da la F1, Ferrari se la jugó a un coche superior como McLaren y se sacó una victoria del pozo de los deseos, y cuando McLaren decía que no había número 1 y número 2, en boca de Andrea Stella, jefe del equipo, era así, por increíble que parezca con un título de por medio y un piloto muy destacado. O Piastri no se enteró de que quien puede ganar la corona es Norris o se hizo el orejas convenientemente, pero el ‘Norriscidio’ en Monza por no priorizar las opciones de Lando, además ‘poleman’, pueden costar muy caras en la lucha por el título. Va camino de repetir lo de 2007, con el mejor coche, tirar el título. Y veremos si no repite también las trifulcas internas.

Pero todo eso poco importaba a los 80.000 tifosi que se encontraron, de forma casi inesperada y un punto histérica, con una victoria con la que pocos contaban, y que no lograban en casa desde 2019 con el propio Charles. Hoy la jugaron de maravilla, Charles fue muy regular y seguro, esas gomas aguantaron sin necesidad de las dos paradas de McLaren, envueltos en sus propias peleas, y se llevaron el gato al agua.

La salida no fue de las peores de Norris, aseguró la primera plaza en la primera curva mientras que por ejemplo Russell se pasaba de vueltas y cedía plaza con Verstappen, Leclerc o Sainz, de repente en un sabroso cuarto. Lo que Lando no imaginaba es que en la primera variante le metería el coche su supuesto aliado, Oscar Piastri. Tuvo que frenar para evitar una colisión y el momento lo aprovechó Leclerc para ganar en tracción también la segunda plaza al británico, que no tiene una salida normal, desde luego. Sólo cumplió su labor Hamilton, que frenó un Max furioso que pedía sanciones por radio.

Pero el holandés pronto sonrió ante la disparo en el pie de los de Woking: con Lando tercero y él sexto en el primer stint, una vez más contenía la hemorragia de puntos que se avecinaba horas antes. De hecho solo ha cedido 7 puntos con su sexto puesto, ni tan mal. Lando no podía con Leclerc en esos primeros compases, pero tampoco perdía tiempo ni ritmo, con lo que de ir líder se hubiera ido igual que Oscar. Así, adelantó su parada al giro 14, y de hecho le ganó la plaza al de Ferrari y montó duros dando brillo al ‘undercut’. Paró Leclerc en la siguiente, enfadado o haciendo teatrillo, quién sabe, como luego hizo Hamilton, y otra más tarde el líder de la carrera. Solo Carlos se quedó dentro hasta la vuelta 20, con los dos Red Bull, que ya salían con duras y su parada era más tardía, en la 23.

Los nervios, bajo presión, también llegan incluso a Red Bull, que perdió 6 segundos con Max, que no da crédito a la caída líbre de los energéticos, y al regreso ya estaba Norris tras Piastri, segundo y primero, con evidentes ganas de vendetta. “Permitido pelear con él, pero se aplican las reglas papaya”, le dijeron a Lando en la radio, escuchada por todo el planeta, para darle emoción total a esto. Tanto corrieron que fundieron ambos las gomas mientras Maranello acariciaba el gato de hacer solo una parada. Leclerc aguantaba el tirón, tercero y Carlos se descolgaba a 10 segundos sin ritmo con el juego de duros.

A Lando no le dio tiempo a cazar a su enemigo-compañero, se quedó sin gomas al no rodar en aire limpio, y cuando caía a 4 segundos paró en la 33 a colocar otro juego de duros para el stint final. A Piastri le duraron más, hasta la 39, paró reguleras, pero al regresar seguía líder, y lo peor para Norris, caer detrás de un Max que tenía que parar, pero se entretuvo en frenar a su rival por el título. Le costó hasta la 41 pasarle. Demasiados enemigos para el joven piloto británico.

En ese punto, Ferrari daba el golpe de mano y avisaba por la radio a los equipos que los de Maranello iban a intentar una parada, visto que los neumáticos aguantaban por los pelos. Iban primero y segundo, pero no era virtual, sino real. Pueden ser 20 segundos más lentos que McLaren, pero si ahorran una parada… Sainz no pudo resistir con la embestida de Piastri, que le pasó en la vuelta 45, ni con Norris, que le pasó como un avión en la 47 y encima soportando por radio mensajes técnicos: “déjame en paz”, fue la respuesta.

Leclerc aguantó por los pelos, por dos segundos: “Grandìsimi, grazie, mamma mia, gracie mássima”, decía por la radio el monegasco, en una de sus mejores victorias en F1, sino la mejor, por sentimental, improvisada y celebrada.

ALONSO, CASI PUNTOS

Fernando Alonso paró pronto, en apenas 12 vueltas, para cambiar de medio a duro mientras rodaba 10º, en los puntos, tras la salida. Le salió bien la jugada porque se pudo construir una merecida novena plaza e intentar puntuar a la espera de trofeos mayores, lo que logró en la vuelta 27 al superar en limpio interior a Ocon en la recta de meta. Paró para montar el duro en la 37 y esa segunda parada fue fatal, ya que al final solo pudo entrar undécimo rozando los puntos con las sanciones posteriores, pero a décimas incluso de ese noveno que acarició sin un coche a ese nivel, ya por detrás por momentos de Williams o Haas.

“Al principio de la carrera estábamos en los puntos y pudimos superar a [Alex] Albon pensando que todos los equipos harían una carrera de dos paradas. Al final no fue suficiente para recuperarnos de esa parada extra en boxes. Estábamos a solo 0,2 segundos de [Kevin] Magnussen y a un segundo de Albon, así que es decepcionante no sumar ningún punto hoy”.

“Tratamos de alcanzar a los de delante al final, cuando estábamos a 8 segundos de Albon y 1 segundo de Magnussen. El P11, estando a sólo un segundodel P9 es muy doloroso, porque creo que merecíamos más en una carrera bien ejecutada, pero el coche es lo que es en este momento, y tenemos que mejorar”, dijo el español.

GP de Italia. (53 vueltas. 306.720 km)

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1h.14.40.727

2. Oscar Piastri (McLaren) a 2″664

3. Lando Norris (McLaren) a 6″153

4. Carlos Sainz (Ferrari) a 15″621

5. Lewis Hamilton (Mercedes) a 22″820

6. Max Verstappen (Red Bull) a 37″932

7. George Russell (Mercedes) a 39″715

8. Sergio Pérez (Red Bull) a 54″148

9. Alexander Albon (Williams) a 67″456

10. Kevin Magnussen (Haas) a 68″302

11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 68″495

12. Franco Colapinto (Williams) a 81″308

13. Daniel Ricciardo (Visa RB) a 83″452

14. Esteban Ocon (Alpine) a 1 vuelta

15. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

16. Valtteri Bottas (Stake Sauber) a 1 vuelta

17. Nico Hülkengerg (Haas) a 1 vuelta

18. Guanyu Zhou (Stake Sauber ) a 1 vuelta

19. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

Retirados:

Yuki Tsunoda (Visa RB) 7V

F1 2024 | MUNDIAL DE PILOTOS 🏎️ | Así va la lucha por el campeonato del mundo de la Fórmula Uno:

1º | Max Verstappen – 303 pts.

2º | Lando Norris – 241 pts.

3º | Charles Leclerc – 217 pts.

4º | Oscar Piastri – 197 pts.

5º | Carlos Sainz – 184 pts.

6º | Lewis Hamilton – 164 pts.

7º | Sergio Pérez – 143 pts.

8º | George Russell – 128 pts.

9º | Fernando Alonso – 50 pts.

10º | Lance Stroll – 24 pts.

11º | Nico Hulkenberg – 22 pts.

12º | Yuki Tsunoda – 22 pts.

13º | Daniel Ricciardo – 12 pts.

14º | Pierre Gasly – 8 puntos

15º | Oliver Bearman – 6 pts.

16º | Kevin Magnussen – 6 pts.

17º | Alex Albon – 6 pts.

18º | Esteban Ocon – 5 pts.

19º | Guanyu Zhou – 0 pts.

20º | Logan Sargeant – 0 pts.

21º | Valtteri Bottas – 0 pts.

F1 | MUNDIAL DE CONSTRUCTORES 🛠️ | Y así va el campeonato por equipos:

1º | Red Bull – 446 pts.

2º | McLaren – 438 pts.

3º | Ferrari – 407 pts.

4º | Mercedes – 292 pts.

5º | Aston Martin – 74 pts.

6º | RB F1 Team – 34 pts.

7º | Haas – 28 pts.

8º | Alpine – 13 pts.

9º | Williams – 6 pts.

10º | Kick Sauber – 0 pts.

