GP de EEUU de F1: Gran doblete de Ferrari con Leclerc y Sainz; Max es tercero tras una sanción muy polémica a Norris

Lando lo pasó por fuera de pista, pero si no lo hubiera hecho se habría chocado con Verstappen, que también se pasó de frenada. La FIA en el punto de mira.

Charles Leclerc sale como vencedor del Gran Premio de Estados Unidos, haciendo valer el gran ritmo de Ferrari en carrera todo el fin de semana. El monegasco, que salía cuarto, vio cómo las aguas se la abrían en la curva 1, con Norris y Verstappen casi parados por fuera y Carlos Sainz sin poder salir de la trampa. De repente, no había nada ni nadie por delante y para un piloto de esa clase marcharse hacia el triunfo es como un juego de niños.

Leer También: GP de Estados Unidos de F1: Landon Norris de McLaren gana la pole a Verstappen por una bandera amarilla

Se aferró al liderato, con un ritmo incontestable, mientras Carlos se quedaba por detrás de Vertappen. Lo intentó hasta cinco veces, pero no pudo pasar al holandés, un hueso muy duro de roer en cualquier planteamiento y circunstancia. Es un fin de semana impresionante para Sainz, con dos segundos, pero tenía la victoria en su cabeza y en sus manos. No tuvo ni una pizca de suerte.

Norris y 5 segundos para la historia

La polémica estuvo en las últimas vueltas, con la caza de Lando cuarto, sobre Verstappen, tercero. Lo alcanzó, lo maduró y a falta de dos vueltas pasó a su gran rival, pero Max alargó la frenada y el inglés tuvo que irse por la escapatoria para no chocar con su rival. Parecía un incidente de carrera, pero los comisarios entraron para colocarle a Norris 5 segundos de penalización, lo que le daba al tricampeón el tercer puesto.

Si no hay una revisión posterior, cosa poco probable, Verstappen sale con 56 puntos de ventaja de Texas, cuatro más de los que tenía al llegar y sólo quedan 5 carreras para el final de la temporada. Hay Mundial, aunque las opciones de Lando se van agotando. En las vueltas finales se la vio con una cierta falta de colmillo y de agresividad para encimar e intimidar. Con el coche cambiado, Max lo hubiera pasado por encima y esa es la diferencia. Es un animal, un depredador y ha vuelto a dejarlo patente.

Aston Martin no sale del pozo

Para Fernando Alonso fue la carrera más difícil del año. Salía séptimo, pero a medida que avanzaba la carrera, su coche no daba para defenderse de Haas, RB o Williams, Estaba más bien en el nivel de Stake Sauber, penúltimos en ritmo.

Es de esperar que en México puedan mejorar al acoplar todas las piezas nuevas, pero el ritmo de carrera fue simplemente inaceptable. No es un palo innecesario a Aston Martin, pues bien saben ellos que siguen en caída libre. Haas llegó con mejoras y funcionaron y el equipo de Alonso no deja de llevar actualizaciones con las que el coche es casi inconducible. La cara del asturiano ya lo denotaba antes de salir, el simulador le daba 13º como mejor puesto y esta vez no pudo dejarlo por ‘mentiroso’.

Carrera del Gran Premio de EE.UU. 2024

1º C. Leclerc (D) Ferrari 56/56

2º Carlos Sainz (D) Ferrari + 5″0

3º M. Verstappen (D) Red Bull + 19″3

4º L. Norris (D) McLaren + 17″1

5º O. Piastri (D) McLaren + 22″6

6º S. Perez (D) Red Bull + 56″1

7º G. Russell (D) Mercedes + 56″7

8º N. Hulkenberg (D) Haas + 62″2

9º L. Lawson (M) RB + 70″3

10º F. Colapinto (M) Williams + 73″2

11º K. Magnussen (M) Haas + 80″9

12º P. Gasly (D) Alpine + 85″4

13º Fernando Alonso (D) Aston Martin + 1 vuelta

14º Y. Tsunoda (D) RB + 1 vuelta

15º E. Ocon (D) Alpine + 1 vuelta

16º L. Stroll (M) Aston Martin + 1 vuelta

17º A. Albon (M) Williams + 1 vuelta

18º V. Bottas (D) Stake + 1 vuelta

19º G. Zhou (D) Stake + 1 vuelta

20º L. Hamilton (D) Mercedes Retirado

Salida (V1/56):Leclerc primero y Sainz tercero

Norris arrancó bien, pero se quedó clavado en la primera curva para n0o chocar con Max. Leclerc llegó por detrás y se colocó primero al ir por dentro, mientras Carlos al menos pasaba a Lando y se colocaba tercero. Alonso pasaba de séptimo a décimo.

Carlos se lanzó a por Verstappen y lo pasó al final de la primera vuelta, pero hubo de ceder la posición al salir más lento del embroque. Lo intentó de nuevo en la vuelta 2, mostrando que tenía más ritmo de largo.

Accidente de Hamilton (V3) y safety car

Un trompo de Lewis, él solo, le dejaba fuera de la carrera y el director sacaba el coche de seguridad. Se salió por la gravilla en la penúltima curva, aunque se iba a reanudar muy pronto.

Reanudación (V6)

Se mantuvieron las posiciones aunque Max intentaba pegarse a Leclercm sin conseguir emparejarse en la curva 1.

Carlos reportaba que olía a gasolina y empezaba a distanciarse de Max. “Me falta potencia”, avisaba a su ingeniero de pista.

Lawson pasaba a a Alonso (V12)

El RB podía con el asturiano con los duros y antes le había rebasado Hulkenberg. Muy poco ritmo para el AMR24 y mucho sufrimiento para Fernando.

Y Leclerc ya le tomaba 5 segundos a Verstappen en la cabeza de la prueba.

Leclerc pasaba a Alonso en la vuelta 17, aunque el inglés estaba penalizado con 5 segundos por echar a Bottas de la pista unos minutos antes.

Parada de Sainz (V22)

Le lanzaba un ‘undercut’ a Verstappen, aunque estaba a 1,7 segundos. Volvía por delante de Checo y con aire limpio, por eso eligieron en Ferrari el momento.

Colapinto pasaba a Alonso en la vuelta 23, en un ritmo muy preocupante para el Aston. Era 11º el español y 14º Stroll.

Parada de Verstappen (V26)

Regresaba por detrás de Carlos, concretamente 4,4 segundos, pero su carrera era con Norris y no con los Ferrari, que apuntaban al doblete.

Alonso también paraba y regresaba 18º a la carrera de forma momentánea.

Leclerc paraba en la vuelta 27 y regresaba tercero, pues los McLaen no habían entrado.

Norris, parada en la vuelta 32

A 24 giros del final y para volver quinto a 6 segundos de Verstappen, Era su guerra, intentar acabar por delante del holandés. Estaba a 6,5 segundos de distancia.

Alonso pasaba a Bottas ern la vuelta 37 y se colocaba 14º.

Norris pasaba a Verstappeb en la vuelta 53

Lando, tras, ocho vueltas pegado a Max, lo pudo pasar, pero con dudas, pues lo rebasó por fuera. Los comisarios lo anotaron como investigación, pero Lando se iba a subir al podio.

Marca

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas