GP de Azerbaiyán de F1 2024: Oscar Piastri de McLaren da un recital de defensa y gana en Bakú

Piastri ajusticia a Leclerc y Checo arruina el podio de Sainz.

Dramático accidente final en el que Pérez tocó al madrileño. Norris acaba cuarto por delante de Verstappen y Alonso sexto,

Oscar Piastri sigue su progresión fulgurante y se anota la segunda victoria en la F1 y del año, al ganar de forma estelar el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora se puede sostener que estamos ante una gran estrella de futuro, quizá por delante de Norris, Russell y los de su generación inmediatamente interior. Aún está a 91 puntos de Verstappen en el Mundial y quizá este año no sea el suyo, sino 2025.

Pero lo que ha protagonizado hoy en Bakú ha sido histórico, ante un Charles Leclerc que ha pasado por uno de sus peores tragos en la F1. Parecía estar gestionando las gomas tras la primera parada, cuando al australiano de McLaren apareció por detrás para ajusticiarlo (metafóricamente hablando) y colarse por la curva 1, arrebatándole en las narices el liderato. Lo mantuvo hasta el final, a pesar de los innumerables ataques del ‘predestinatto’, que se dejó otro girón de su prestigio en las calles de la exrrepública soviética. Ha conseguido 26 poles para 7 victoria y ese es su drama, que en carrera no controla todo lo necesario muchos días para llegar a la meta. Tras el subidón de Monza llega la depresión para el ’16’. En el Mundial está a 78 y todo es posible, aunque improbable.

Accidente final de Sainz y Checo

El final fue anticipado y accidentado, con Carlos Sainz remontando al tercero y atacando a Leclerc por el segundo, pero siendo tocado claramente por detrás por Checo Pérez, con lo que ambos perdieron el control. Las gomas estaban muy usadas y no se puede hablar de intención o culpas, sino de incidente de carrera a todo los que daba la adrenalina de los tres pilotos. Una pena, porque por 100 metros el madrileño tenía el podio en sus manos, tras una gran carrera de resistencia y remontada, pero no pudo culminar.

Prefirió frenar para no tocar a Leclerc y eso le costó que Checo intentara colarse por dentro en la curva 3 de la penúltima vuelta. Los dos coches se engancharon y se fueron al muro, en una imagen dramática. Piastri era el vencedor, Leclerc segundo y Russell pescaba el tercero.

Norris, a 59 puntos de Verstappen

En la lucha por el campeonato, Norris se marcó una gran remontada, del 15º inicial al cuarto final, justo por delante de Verstappen, al que acabó pasando a falta de tres vueltas para el final de la prueba. Son 13 puntos para el inglés (con vuelta rápida), por los 10 para el holandés, lo que le deja a sólo 59 puntos en el Mundial, a falta de siete carreras para el final tres de ellas con formato Sprint. Sigue en la lucha Lando, cuando todo parecía perdido.

Max pasó a investigado tras la carrera, por saltarse el procedimiento del ‘virtual safety car’ en el accidente final y podía perder varios puestos. Finalmente, no hubo penalización para el líder del Mundial, puesto que se trató de un adelantamiento tras pasar por la bandera a cuadros y a baja velocidad, por lo que no tenía sentido aplicar la ley donde ya no podía regir ni servía para nada.

Clase magistral de Alonso

Fernando acabó sexto, tras la montonera del final, en una de sus mejores actuaciones del año en la que mantuvo a raya a los dos Williams y se quedó a sólo 22 segundos de Verstappen, una distancia inimaginable.

Salida (V1/53): Sainz pierde el tercero con Checo y Russell con Verstappen

En la curva 3, Pérez pudo pasar a Carlos y Max adelantaba al de Mercedes para situarse quinto. Alonso seguía séptimo, manteniendo detrás a los dos Williams.

Y Lando era 12º al paso por la vuelta 3, buscando la escalada. Luego pasaba a Tsunoda para colocarse 11º.

Stroll tuvo un toque con Tsunoda en la salida y los dos cayeron muchos puestos para subsabar los daños.

Norris décimo (V8)

Tras quitarle las pegatinas al Haas de Bearman, el inglés ya estaba en los puntos, mientras Verstappen seguía quinto.

Colapinto paraba y Alonso le copiaba

Franco paró en la vuelta 11 y Fernando paró en la 12º. El asturiano mantenía la posición con el argentino, pero muy probablemente la perdería con Slbon que seguía en pista ara ir más largo.

Verstappen paró en la vuelta 13 para atacar a Sainz y Checo parana en la 14 y le regalaba el tercero a Sainz de forma momentánea. Y entraba en tráfico como su compañero. Red Bull parecía condenado en ese momento, con Pérez sexto y Max octavo.

Piastri entraba al pit en la vuelta 16 y regresaba cuarto, por delante de Checo y de Norris. McLaren se defendía de Checo.

Paradas de Ferrari

Leclerc paraba en la vuelta 17 y regresaba segundo y Carlos lo hacía en la vuelta 18. Sainz regresaba sexto, detrás de Norris, que no estaba en la ecuación. Checo mantenía el podio.

Pasadón de Piastri a Leclerc

En la vuelta 20 y cuando parecía que iba a ser un paseos para el monegasco, Oscar le pilló por sorpresa y se colocó primero.

Tenía que contraatacar y devolvérsela pronto, porque parece que le pilló desprevenido por completo.

Sainz pasaba a Norris en la vuelta 23

Estaba el inglés aún con gomas viejas y Carlos recuperaba el cuarto y se iba a ver si pescaba el podio.

Verstappen llegó detrás de Lando, pero estuvo muchas vueltas sin poder pasarle Era la vuelta 25 y quedaba media carrera.

Piastri se defendía a muerte de Leclerc (V31)

Ataque de varias vueltas en la recta y el asssie le cubría el interior en la curva 1, el único lugar posible para poder adelantar.

Albon paraba en la vuelta 32 y regresaba 11º, por detrás de Alonso que era octavo, completando un carrerón con el Aston

Y Russell pasaba a Verstappen (v34) y le quitaba el sexto

Debacle del campeón que cedía la plaza con el Mercedes y se quejaba de falta de agarre en su coche. Piastri iba a por faena.

Y Hulk llegaba por detrás para pasar a Colapinto y ponerse noveno y para atacar a Alonso que era octavo.

Norris por fin entraba al pit (V38)

Colocaba el medio y regresaba octavo, por delante de Alonso y a sólo 15 de Verstappen, que estaba pasando las de Caín.

Fue Albon el que llegó desde atrás y asó al de Haas y se colocó noveno tras Alonso, que reaccionó en ese momento a falta de 10 vueltas para mantener un puesto muy valioso para él.

Lando pasaba a Vertsappen a 2 del final

Se colocaba sexto tras salir desde el 15º y le limaba 3 puntos, 59 sólo entre ambos en el Mundial.

Sainz llegó a pegarse a Checo por detrás en ese momento y Piastri se iba a por la victoria.

¡¡¡ACCIDENTE FINAL. A FALTA DE UNA VUELTA!!!

CHECO TOCABA LA RUEDA DE SAINZ Y AMBOS SE IBAN CONTRA EL MURO COCHE DE SEGURIDAD Y FINAL DE CARRERA.

ALONSO SEXTO Y MAX QUINTO TRAS NORRIS, RUSSELL EL PODIO .

RESULTADOS DEFINITIVOS

Estos son los resultados del GP de Azerbaiyán:

1º Piastri (McLaren)

2º Leclerc (Ferrari) + 3″8

3º Russell (Mercedes) + 15″6

4º Norris (McLaren) + 20″8

5º Verstappen (Red Bull) + 22″8

6º ALONSO (Aston Martin) + 44″2

7º Albon (Williams) + 46″8

8º Colapinto (Williams) + 56″4

9º Hamilton (Mercedes) + 55″9

10º Bearman (Haas) + 54″6

11º Hulkenberg (Haas ) + 57″5

12º Gasly (Alpine ) + 58″2

13º Ricciardo (RB) + 68″2

14º Zhou (Sauber) + 99″4

15º Ocon (Alpine) + 1 vuelta

16º Bottas (Sauber) + 1 vuelta

17º SAINZ (Ferrari) – Retirado

18º Pérez (Red Bull) – Retirado

19º Stroll (Aston Martin) – Retirado

20º Tsunoda (RB) – Retirado

Campeonato de Constructores

Marca

