Gobernador Lacava molesto con su equipo de trabajo por no atenderle las llamadas (+Video)

El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, colgó este jueves a tempranas horas de la mañana, un video en su cuenta en la red social Instagram, criticando a personas cercanas a su equipo de trabajo que no le contestaron el teléfono y necesitaba urgentemente hablar con ellos.

“Yo estoy desde las 5 de la mañana parado, trabajando. Tengo media hora intentando hablar por teléfono con los cuatro, cinco mama…… personajes que trabajan conmigo, de mi primer anillo“, apuntó la máxima autoridad en el estado Carabobo.

Con gran indignación y desesperación, detalló en el video que ninguno de ellos le atendía el teléfono: “Es tanta la arrechera que cargo, tanta la arrechera que me dio, que tuve que hacer un video para mostrarlo en las redes para que los cinco carajos que no me atienden el teléfono, sepan que es con ellos“, apuntó Lacava, quien constantemente enciende polémicas por sus publicaciones en redes sociales.

“Ustedes son unos irresponsables. Por eso es que a veces las vainas no salen, por irresponsables como los que trabajan conmigo. Vamos a ver si se me acomoda el día“, concluyó el Gobernador de Carabobo, muy molesto desde un despacho.

El mismo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado en transmisiones de TV a parte de su equipo de trabajos por no atender llamadas o mensajes vía WhatsApp en algunas oportunidades.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto