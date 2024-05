En el vídeo, un soldado enmascarado exige la dimisión del ministro de Defensa israelí y amenaza con desafiar las órdenes si el Gobierno no persigue "la victoria completa" sobre Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron este sábado que abrirán una investigación penal sobre un vídeo difundido en Internet en el que aparece un reservista enmascarado que amenaza con amotinarse si el Gobierno no persigue lo que él define como “la victoria completa” sobre Hamás, recoge The Times of Israel.

“El comportamiento en el video es una grave violación de las órdenes de las FDI y los valores de las FDI, y constituye una sospecha de delitos penales”, destacó el Ejército israelí.

הסרטון הזה (שינון מגל פרסם בהתלהבות וערך ידידיה חממי) הוא קריאה למרד, ומגלם בתוכו את פירוק הממלכתיות, התרופפות המשמעת הצבאית, ושחיקת ערכי צה״ל



מישהו צריך להתעורר. אומה חפצת חיים, צבא חפץ ניצחון אמיתי, צריך לשלוט בחיילים שלו. שריפת ספרים, ביזה וגרפיטי הם רק קדימון לבאות



תתעוררו pic.twitter.com/BJAl9frWMV — Nadav Oz Salzberger נדב עוז זלצברגר (@NadavSalz) May 24, 2024

En este contexto, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, ordenó a los mandos que hablen inmediatamente con sus subordinados sobre el vídeo, en todos los rangos, “dada la gravedad del incidente”.

Leer también: Israel está decidido a proseguir con sus ataques en Gaza pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia

Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que abrirán investigación penal sobre un reservista que amenaza con amotinarse

“Usted, señor Gallant, no puede hacerlo”

En el video, un soldado reservista enmascarado exige la dimisión del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y amenaza con desafiar las órdenes si el Gobierno no persigue la “victoria completa” sobre Hamás, desde lo que parece ser un edificio en ruinas en Gaza.

“Primer ministro Benjamín Netanyahu, el video es para usted. Los soldados reservistas no tenemos intención de entregar las llaves a ninguna autoridad palestina. No tenemos intención de entregar las llaves de Gaza a ninguna entidad: Hamás, Fatah o cualquier otra entidad árabe. Los soldados reservistas le apoyamos y queremos ganar”, dijo el soldado, que recalcó que los enemigos del país hebreo “no sobrevivirán”.

“Quienquiera que haya hecho daño al pueblo de Israel y a nuestros hermanos, queremos destruirlo, y usted, señor Gallant, no puede hacerlo”, agregó, citado por The Jerusalem Post.

Pedro Montilla / Con información de RT