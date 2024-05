Exclusiva | Gianpiero Fusco (El Tigre): “Ningún placer lleva a nada bueno” (+Video)

El Tigre Gianpiero Fusco, atendió en exclusiva al periodista de Daniel Oviedo de Noticias Barquisimeto, donde conversó sobre los inicios de esta filosofía de vida que ha generado mucha polémica especialmente por la ingesta de carnes crudas pero también por la nula utilización de artículos de higiene personal como el jabón, desodorante o crema dental. También habló sobre los problemas que pueden generar los vicios y se le preguntó sobre las elecciones del próximo 28 de julio.

Inicialmente se le consultó si era un personaje o era 100% real con la matriz de opinión que se ha generado en redes sociales sobre su copia al famoso creador de contenido Liver King de Norteamérica: “Todo lo que tu ves es la pura verdad. Este es un movimiento muy grande que está en auge, es relativamente nuevo y hay muchísimos personajes. El más globalizado es el, por eso todos me quieren comparar con el, pero mi filosofía va más arraigada en vivir la vida en conjunción con la naturaleza, hay cosas en común pero yo tengo videos todo tipo de productos crudos antes de que Liver King pegara en las redes sociales“, expresó Fusco.

Recordó su vida pasada y dijo que antes de adoptar esta filosofía era Gianpiero “El Defraudador” y el “Anti Divino”: “Yo salía, bebía, rumbeaba. Si entrenaba porque entreno de casi toda la vida, antes era una persona común y corriente pero desde pequeño me cuestioné todo, especialmente los dogmas“, rememorando también su vida de niño donde le gustaba mucho jugar.

Explicó la terminología de La Matrix, rechazando referirse a un grupo de personas malvadas que quieran matar a la sociedad: “Son empresarios que quieren hacer plata. Ellos lo que quieren es vender porque hay libre mercado y capitalismo, a la gente le interesa es hacer plata y no la salud, por eso cada quien tiene que tener las riendas de la salud“, dijo Gianpiero Fusco.

Lamentó que le hayan cerrado sus cuentas en Instagram y en TikTok pero señaló que su familia lo apoya en esta filosofía: “Fue un proceso muy progresivo, hasta hace tres o cuatro años de vez en cuando me salía del proceso. Mi familia siempre fue muy sana, especialmente mi mamá y una tía“, apuntó “El Tigre” durante el encuentro realizado en el restaurant El Portal del Chivo de Barquisimeto.

En relación a la alta ingesta de proteína cárnica, dijo que come cualquier carne y no solamente cruda: “Puede ser cualquier carne, el tema es que se hayan cumplido los protocolos de sanidad y el animal haya tenido salud. La carne que más recomiendo es la de los animales rumeantes por el libre pastoreo, un animal necesita pastar para tener salud“, añadiendo que los animales con más problemas son el pollo y el cerdo.

Algunos tipos de frutas son consumidas por Gianpiero Fusco: “Consumo frutas saladas, tomate, berenjena, calabacín, pepino, pimentón, aguacate. Las frutas dulces como solamente la familia de las Bayas y el Coco“, destacó el oriundo del estado Portuguesa, destacando que su bebida es el agua.

No usa productos de higiene personal, se asea solamente usando agua: “Lo que pasa es que la gente se tiene que echar muchas cosas porque se alimenta muy mal y expiden malos olores. Yo no uso desodorante, no uso jabón, porque la salud viene de adentro hacia afuera. Los productos de higiene personal son soluciones modernas a problemas modernos. Fíjate, el mal aliento viene del estómago y por comer tan mal“, aseguró Fusco.

Con relación a las críticas por abordar vuelos sin franela y descalzo, fue enfático en reconocer que el va a sitios donde le permiten su código de vestimenta y quien no se lo permita, lo respeta y se va a otro lugar: “Yo no le pongo una pistola a nadie para entrar, yo vine para acá porque me dejaron entrar, sino me voy para otro lado. A donde pueda estar permitido el tigre fino y donde no, no. Y tampoco tengo padrino“, expuso.

Dijo que no acude a médicos a menos que tenga una emergencia médica a nivel de traumatología: “La medicina que ataca las enfermedades crónicas es la que no sirve, ellos no curan las enfermedades, ellos van a apasiguar tus síntomas. Eso es lo que sucede con esos médicos“, añadiendo que eso no es culpa de los médicos, porque fueron educados por un sistema que para el se encarga de formar vendedores.

Sobre el reto de las paralelas, dijo que tomó como referencia a Gero Arias quien realiza un reto de dominadas: “Su reto no es tanto de fuerza bruta, sino de resistencia. Yo lo respeto y super apoyo para el. El hizo el reto el año pasado y me dijeron que hiciera el reto de el, yo no puedo hacerlo porque tengo una lesión en el hombro y buscando una solución lo hice con las paralelas“, expresó El Tigre.

“Ningún placer lleva a nada bueno, todos los placeres te acaba con la vida y la masturbación es el mayor de los placeres, pero estás gastando tu energía en algo efímero. Hoy en día sucumbimos ante los placeres todos lo días, es normal andar bebiendo, es normal fumar, es normal comer azúcar, es normal masturbarse y tener relaciones efímeras y hacer todo lo contrario es ser un loco, así de corrompidos estamos hoy en día, porque los placeres te quitan motivación“, exclamó Fusco.

En este mismo sentido, critica la pornografía y a los consumidores de este tipo de contenido: “Los productores son empresarios que lo que quieren es hacer billete y encontraron una forma de aprovecharse de la población. Los que hacen los videos son buenas personas, tienen valores pero están corrompidos y los espectadores son las personas más idiotas del mundo, no vean porno, busquen mujeres reales y crean relaciones con mujeres que les importen“, afirma.

Reveló el secreto de su sobrenombre de El Tigre: “Yo toda la vida he tenido la misma mentalidad de ahorita. Mis compañeros me dicen El Tigre porque yo le digo Tigre a la gente, para mi Tigre es la epítome de la hombría y de la correcta filosofía. Yo tengo mucho tiempo adecuando este vocabulario“, acotó Fusco.

Finalmente, está dudoso de participar el 28 de julio en el proceso electoral presidencial: “Ya pregunté en mi centro de votación y parece que no va a poder pasar El Tigre así“, concluyó.

