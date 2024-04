“Esto lo hago es por mis hijos”: Así es el día a día de los ‘Limpiavidrios’ en Barquisimeto

“Esto lo hago es por mis hijos”, así nos relató un joven ‘limpiavidrios’, quién diariamente se rebusca, realizando la limpieza de los parabrisas a los automóviles en el semáforo de Pate Palo.

Estos jóvenes son un rostro común en los semáforos de las principales avenidas barquisimetanas, dónde con un acto de limpieza a los parabrisas tratan de obtener algo para el sustento de sus hogares.

“Bueno yo me paro acá a las 7 de la mañana, buscando el sustento pa mis hijos, aunque la gente se ponga molesta, no tengo de otra” relató uno de los limpiavidrios consultados.

Limpiavidrios

Otro de ellos, señala que entiende a las personas que se molestan por el trabajo que ellos realizan: “claro el solazo, el cansancio, es feo que llegue alguien a mojarles así el vidrio, pero es lo que nos toca pues”, comentó.

Indican que diariamente ganan de 5 a 7 dólares, algo para tratar de alimentar a su familia, aunque quisieran tener un trabajo donde ganen mucho más. Además de ello, explican que suelen ser “matraqueados” por funcionarios policiales, quienes para no llevárselos detenidos o “sembrarlos”, les piden 2 o 3 dólares.

Lo que para estos chamos suele ser una frustración, pues es la mitad de lo que diariamente logran generar.

Uno de ellos, comentó que está esperando la fecha para alistarse en el ejército, ya que no logra conseguir ningún otro trabajo, y ya está cansado de tener que hacer esta actividad, pero no se rinde solo por su pequeña hija.

Paté palo

Opinión de los usuarios

Al respecto de estos jóvenes, los conductores barquisimetanos señalan que suelen ser algo molestos para ellos, pues no suelen preguntar si quieren o no que les hagan el servicio.

“Ellos llegan y echan ahí el agua y jabón, a mi me molesta eso” declaró una conductora.

Conductor

Por su parte, otro conductor mencionó que al menos con ellos han sido amables: “si les digo que no, no lo hacen, y si por algo lo hacen, no me cobran” comentó.

Otra jóven en su carrito, indicó que trata de colaborarles, siempre y cuando ellos también les traten de buena forma a ellos como usuarios.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto