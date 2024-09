¡Entérate! Lista de los venezolanos nominados a los Latin Grammy 2024

La Academia Latina de Grabación dio a conocer este martes todos los nominados a la premiación de los Latin Grammy 2024, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, en Miami, donde figuran varios venezolanos.

Danny Ocean, Elena Rose y Jerry Di aparecen en “Canción del Año”, una de las categorías más importantes. Esto, gracias a su exitoso tema ‘Caracas en el 2000’.

Asimismo, ‘Hotel Caracas’, de Mau y Ricky, está entre los nominados a “Mejor Álbum Vocal Pop”.

En el renglón de “Mejor Canción Pop” varios venezolanos se medirán entre sí. Danny Ocean figura por el tema ‘Amor’, que competirá con ‘Dime quién’ de Lagos y ‘Feriado’ de Rawayana.

En “Mejor Canción de Rap” está nominada ‘La sabia escuela’, de Akapellah, compuesta con Canserbero (cuando aún estaba en vida) y Lil Supa.

En “Mejor Álbum de Rock” de los Latin Grammy está ‘Diáspora live vol. 1’, de La Vida Bohème y ‘Mi mejor enemigo’ de Viniloversus. Estos últimos repiten en “Mejor Canción de Rock” con ‘Animal temporal’.

En la categoría que premia al “Mejor Tema Pop/Rock” están Lagos y Elena Rose con ‘Blanco y negro’, compitiendo asimismo con ‘Diciembre’ de Los Mesoneros.

En “Mejor Álbum de Salsa” está Ronald Borjas con ‘Joyas que bailan’, mientras Luis Fernando Borjas aspira a ganar en “Mejor Álbum Tropical Tradicional” con ‘Tengo algo que decirte’.

Asimismo, en “Mejor Canción Tropical”, aparece Rafael “El Pollo” Brito por su pieza ‘Baila y goza’ con Renesito Avich.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela aspirará a llevarse la estatuilla en “Mejor Álbum de Música Clásica” con ‘Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists’. Allí, se disputarán la distinción con Gustavo Dudamel que, al frente de La Filarmónica de Los Ángeles, presentó ‘Fandango’.

Con ese mismo tema, Dudamel espera también triunfar en “Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea”.

Zuleydy Márquez con información de Unión Radio