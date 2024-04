Enrique Márquez: “Que me inviten a conversar”

El candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, expresa su deseo de sumar a todos los sectores de la oposición para enfrentar las próximas elecciones.

Enrique Márquez, el candidato presidencial del partido Centrados, manifestó su deseo de unir fuerzas con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la líder opositora María Corina Machado, con miras a consolidar una candidatura unitaria para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

“He hablado con la totalidad de los partidos que pertenecen a la Plataforma. Yo soy independiente, el partido Centrados me postula, pero yo no pertenezco a la Plataforma. Sí quiero que me inviten a conversar. Me encantaría tener la oportunidad de conversar con los partidos de la Plataforma reunidos, con María Corina, con todos, para hacerles ver mis planteamientos”, declaró Márquez con entusiasmo.

Márquez

Márquez, quien se distanció de su antiguo partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), en 2018, tras desacuerdos sobre la abstención electoral, recalcó la importancia de la participación en los comicios. “Fui expulsado de UNT por no estar de acuerdo con la política de la abstención electoral, que le ha entregado a Maduro seis años de gratis. Esto ha sido seis años de sufrimiento, que nos pudimos ahorrar de haber votado en 2018”, criticó el candidato.

El dirigente político también rememoró su larga trayectoria dentro de la coalición opositora, subrayando su experiencia y las relaciones construidas a lo largo de los años. “Conozco a todos esos partidos, son mis amigos, compañeros, no me resulta extraño conversar y reunirme con ellos. Ha sido una lucha muy larga”, comentó.

Al enfatizar la necesidad de unidad, Márquez señaló que “solo la abstención salva a Maduro”, haciendo un llamado a todos los sectores opositores a que se sumen a su causa para cambiar el rumbo del país en las próximas elecciones.

