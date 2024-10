¡En el olvido! Ruta Gastronómica de El Placer afectada por la vialidad

El municipio Palavecino ha sido testigo de un preocupante problema que afecta a su infraestructura vial: el deterioro de las vías. Recientemente, el equipo de Noticias Barquisimeto realizó un exhaustivo recorrido por las principales calles y avenidas de la localidad, revelando una situación alarmante.

Los habitantes de Palavecino han tenido que lidiar con la presencia de pronunciados huecos y hundimientos en distintas zonas, lo que representa un grave peligro para los conductores y peatones que transitan por estas vías. Además, se constató la existencia de botes de aguas blancas y colapsos en el sistema de cloacas, evidenciando un deterioro generalizado de la infraestructura urbana y rural.

El deterioro de las calles no solo provoca daños en los vehículos debido a los constantes baches y desniveles, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y afecta el acceso a servicios básicos como el transporte público y la recolección de residuos.

Durante el recorrido, el equipo se adentró a la Ruta Gastronómica de El Placer, donde los dueños de los establecimientos locales compartieron sus preocupaciones acerca de cómo el mal estado de las vías, los botes de agua y los colapsos en las cloacas están impactando negativamente su situación económica. La falta de mantenimiento adecuado ha traducido las calles en obstáculos para el flujo de clientes, generando una disminución significativa en las ventas y una marcada dificultad para que los visitantes lleguen a sus destinos.

«Con respecto a las vías, están dañadísimas… Hay clientes que nos dicen que el lugar es muy bonito pero la vía no ayuda mucho y en verdad ha influido muchísimo en las ventas, la gente se cohíbe de venir y las ventas del local han bajado», manifiesta Flor Canelón, propietaria del Caney ‘Mano Beto’.

«La vía tiene muchos huecos, afecta a la comunidad pero también el comercio. Nosotros tenemos 40 empleados y si no llega gente, no podemos cancelarle a los empleados. A las personas se les dificulta venir hacia acá por el deterioro de las vías, han bajado demasiado las ventas, aquí a veces vendemos solo cuatro servicios en todo el día y los días de lluvia son los peores», afirma Beatriz Mendoza, gerente de ‘La Talanquera del Placer’.

«Ha mermado bastante las ventas porque las vialidad está muy mala, tenemos muchos años con este problema. Esta vía nunca ha tenido reparación. Los clientes nos manifiestan que por el deterioro de las vías no nos visitan: Si está lloviendo no vienen por el barro y si es verano, no vienen por el polvo… ¡Estamos todos fregados!», comenta Rafael Torres, encargado del Caney ‘El Placer de las Guabinas’.

Los testimonios no mienten: los propietarios comerciales afirman que, en muchos días, las puertas de sus negocios permanecen abiertas sin la presencia de clientes, lo que resulta en pérdidas considerables. Es especialmente notorio durante las jornadas lluviosas, cuando la inundación de las vías convierte el panorama en un día perdido, agravando así la situación ya compleja en la que se encuentran inmersos.

«El asfaltado es el tema prioritario y común que adolecen todos los ciudadanos del municipio. Hay un punto importante que es el sector El Placer, la famosa Ruta Gastronómica, lamentandolo mucho, para llegar tu tienes que atravesar casi que una carrera de obstáculos. Está en completa desidia una zona que puede ser un valuarte para el municipio Palavecino. Las políticas públicas del burgomaestre no es ni siquiera por donde pasa la reina, es por donde pasa él», expresó el Abg. Francisco Castillo, concejal del municipio Palavecino.

La situación es alarmante y requiere acción inmediata por parte de las autoridades competentes. El deterioro de las vías no solo se traduce en una cuestión estética; es una problemática que impacta profundamente en la economía local y en la calidad de vida de quienes dependen de hacer negocios en la zona.

Es imperativo que se tomen medidas eficaces para abordar estos problemas de raíz y restaurar la vitalidad de la ruta gastronómica de El Placer. La inversión en infraestructura vial y la atención pronta a las necesidades de los comerciantes son pasos fundamentales para revitalizar esta área tan importante para la comunidad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto