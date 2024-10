Emily Galaviz anuncia nuevo disco y gira nacional

A través de un encuentro con los medios, la tarde de este viernes 4 de octubre, la joven cantante de música llanera, Emily Galaviz, anunció emocionada que está trabajando en un nuevo disco que saldrá al público a mediados de diciembre.

Aunque no reveló muchos detalles acerca de la producción, se pudo conocer que incluirá temas de su autoría, destacando su pasión por la música venezolana.

Emily, conocida como ‘La Centella del Llano’, también compartió que próximamente realizará una gira por Estados Unidos y Europa, llevando el folklore venezolano a nuevos horizontes. Sin embargo, antes de cruzar fronteras, la intérprete, iniciará una gira nacional este mes abriendo en la ciudad musical de Barquisimeto el 18 de octubre, en las Trinitarias Suites.

La joven promesa de la música llanera venezolana, envió un mensaje a todos sus seguidores a “no renunciar a sus sueños, los sueños se trabajan y no todo es suerte, todo lo que estoy viviendo lo he trabajado”. Enfatizó la cantante.

Por su parte, la empresa encargada de traer a Galaviz, anunció un casting virtual, para niños y jóvenes desde los 8 hasta los 17 años y de resultar ganadores compartirán escenario con Galaviz este 18 de octubre; además resaltaron que no solo de música llanera sino cualquier género.

Para ello deben grabar un video a sus redes sociales y etiquetar a @totalshowve luego serán preseleccionados para un casting presencial este 12 de octubre donde escogerán a dos ganadores.

Emily Galaviz

Nacida en el estado Guarico y criada en San Casimiro, Estado Aragua, Emily Galaviz ha emergido como una de las promesas más jóvenes del folklore venezolano.

Con tan solo 17 años, ha revolucionado las redes sociales con su potente voz y su talento innato para el canto. Su carrera despegó tras participar en concursos locales y en el programa televisivo Talento de Corazón, donde fue descubierta por una importante productora.

Emily cuenta con el apoyo de una amplia base de admiradores, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram y más de 100 mil en Spotify. Su tema “Guayabo Zarandeao” ha sido un éxito rotundo, consolidándola como una figura prominente en la música llanera.

La gira nacional de Emily promete ser un evento imperdible para los amantes de la música venezolana, y su próximo disco seguramente será un reflejo de su dedicación y amor por el folklore de nuestro gentilicio venezolano.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto