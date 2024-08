El mundo celebró el día del K-Pop este 13 de agosto

Este martes 13 de agosto es una fecha especial para los amantes de la cultura surcoreana, extendida por todo el planeta. ¿La razón? Hoy se celebra el Día Mundial del K-Pop.

Pero, ¿por qué se celebra este día y cuál es la historia detrás de este género musical que ha conquistado corazones y roto récords? Para conocer los detalles hay que situarse a prinpicios de los años 90, cuando nació el género musical.

Aunque el K-Pop está en pleno auge y tomó especial importancia en años recientes, la verdad es que el “Korean Pop” surgió hace 30 años en Corea del Sur. En sus inicios, se caracterizaba por fusionar elementos de la música pop occidental con influencias locales y asiáticas.

¿Por qué el 13 de agosto?

Aunque no existen antecedentes históricos precisos, se cree que una comunidad de fanáticos norteamericanos apasionados por el género fue la que designó el 13 de agosto como el Día Mundial del K-Pop.

Es así como esta fecha se ha convertido en una celebración global para todos aquellos que aman la música, los bailes sincronizados y las estrellas carismáticas que conforman este fenómeno cultural. Pero los aportes que ha dejado este tipo de cultura van más allá y resultan en una combinación perfecta que conquista el corazón (y los oídos) de los más jóvenes.

¿Cómo lo logran?

No es mera suerte que el K-Pop conquistó al mundo y sigue en la cima. Para empezar, la innovación visual y coreografía que se ve en los videoclips del género son verdaderas obras de arte, con producciones de alta calidad, coreografías elaboradas y estilos visuales únicos. Grupos como BTS, BLACKPINK y EXO han llevado esta estética a niveles insospechados, material que llega a los lugares más recónditos del planeta gracias a las redes sociales y plataformas de streaming.

Las nuevas formas de compartir la música con los fanáticos juega un rol clave en la internacionalización de los grupos y solistas que representan esta cultura. Su música se escucha en países tan diversos como Estados Unidos, Brasil, India, México o Venezuela, donde los jóvenes ahora posan con gestos que antes solo eran comunes en el lejano país asiático.

Por otra parte, el K-Pop no se limita al pop tradicional. Ha explorado géneros como el hip-hop, el R&B, la electrónica y el rock. Esto permite que artistas como IU, Zico y Sunmi se destaquen por su versatilidad.

El impacto del “Gangnam Style”

Hace más de una década, el cantante PSY sorprendió al mundo con su icónico “Gangnam Style”, una canción que trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en la música y la cultura pop.

En 2012, tanto la canción como el video se apoderaron del internet, las radios y las pistas de baile. Su pegajoso ritmo y los característicos pasos de baile estilo “trotacaballos” se volvieron omnipresentes. Pero su impacto fue mucho más allá.

Y es que, tal como lo reseña Diario MX, la canción se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar mil millones de visualizaciones, así como un punto de partida crucial para que el género ganara reconocimiento en todo el mundo.

Netflix también pone su grano de arena

Netflix ha desempeñado un papel crucial en la globalización y el éxito de este género, a través de las producciones surcoreanas disponibles en su parrilla de programación.

Series y películas cuentan con música original de ese país, colándose fácilmente en las audiencias. No importa qué tipo de proyecto sea, la presencia de K-Pop es clave.

Eso sí, el guion juega un papel clave para que el espectador conecte con las historias. Tal es el caso de “Persona: Sulli”, documental protagonizado por la fallecida cantante y actriz surcoreana Choi Jin Ri (Sulli) que expone la dura realidad de la industria K-Pop.

Desde el entrenamiento agotador hasta el odio en redes sociales, Sulli comparte su experiencia sin filtros, según reseña El Heraldo.

No puede dejarse de lado “Blackpink: Light Up the Sky”, un documental sobre el famoso grupo femenino Blackpink. Este filme muestra cómo el K-Pop se ha convertido en un fenómeno global, y cómo la agrupación de chicoas se destaca como uno de los grupos más reconocidos en todo el mundo.

Netflix ha destinado más de 500 millones de dólares para producir K-Dramas tan solo en 2021. Estos dramas coreanos engancharon a una audiencia diversa y sumaron a la difusión de la cultura surcoreana en todo el planeta.

Más que música

El K-Pop significa más que música y las millonarias cifras que ganan sus ídolos se pierden de vista. En un reporte de Forbes señala que el género emplea a más de 90 mil personas en Corea del Sur.

Además, se ha convertido en uno de los principales productos de exportación del país, junto con automóviles, tecnologías de la información y semiconductores.

Upress señala que durante 2021, el K-Pop generó casi 8,000 millones de tuits y aportó más de 10 mil millones de dólares a la economía surcoreana. BTS, como embajador cultural, ha llevado la cultura surcoreana al mundo entero y tan solo en 2018 su popularidad generó ingresos equivalentes al 0.3% del PIB en su país.

