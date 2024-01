El Italiano Jannik Sinner se convierte en campeón del Open de Australia 2024 por primera vez

Sinner, el octavo que reina en la Era del ‘Big Three’: Djokovic, Nadal y Federer se repartían 64 de los últimos 72 grandes.

El italiano ganó en cinco sets a Medvedev tras perder los dos primeros y logra su primer triunfo en un Grand Slam. Pone fin a 48 años de Italia sin ganar un grande del circuito de tenis.

El italiano, campeón del Open de Australia, une su nombre a los de Juan Martín Del Potro, Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz.

Leer También: Open de Australia 2024: Aryna Sabalenka no da opción a la china Oinwen Zheng y revalida la corona sin ceder un set

Con un marcador de 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 el italiano logró una histórica remontada, luego de no tener un buen inicio en el partido perdiendo por dos sets a cero contra el ruso Daniil Medvedev.

Asimismo, Sinner tuvo una competición difícil, pero se mantuvo y logro derrotar en semifinales a nada más y nada menos que al número uno del mundo Novak Djokovic.

Este es el primer título de Grand Slam que obtiene Sinner, convirtiéndose en el tercer jugador italiano en lograr un título slam masculino.

Jannik Sinner no sólo ha hecho historia al convertirse este domingo en el primer italiano que se corona en el Open de Australia. El transalpino siempre podrá presumir de haber estrenado su palmarés en los grandes escenarios de la raqueta en la Era del ‘Big Three’.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer se repartían hasta hoy 64 de los últimos 72 títulos del ‘Grand Slam’. Sólo siete jugadores se habían atrevido a discutir su tiranía: Juan Martín Del Potro, (US Open de 2009); Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016); Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), Marin Cilic (US Open 2014), Dominic Thiem (US Open 2020), Daniil Medvedev (US Open 2021) y Carlos Alcaraz (US Open 2022 y Wimbledon 2023).

Sinner es ya el octavo. El siguiente ‘major’ es sobre la tierra de Roland Garros. Hasta el momento la cancha lenta se le resiste al transalpino. De sus 11 títulos, uno es en arcilla: Unang 2022 ante Carlos Alcaraz. Pero su salto tenístico le convierte en una amenaza en cualquier superficie.

Por otra parte, para Medvedev, esta sería la quinta derrota en seis finales mayores. Medvedev, ahora mantiene un registro récord con su cuarto match de cinco sets en el torneo en la era de los Abiertos, sobrepasando el 23:40 de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Declaraciones

A pesar de la derrota, Daniil Medvedev, felicitó a su contrincante por tan buen partido y por lo que logró. “Primero quiero felicitar a Jannik. Hoy has demostrado por qué te lo mereces. Has luchado hasta el final. Tú y tu equipo están haciendo un trabajo increíble”.

Por otro lado, el tenista italiano Sinner, agradeció el apoyo y trabajo a su equipo y su familia. “A todos los que están mirando desde casa, especialmente mi familia. Desearía que todos pudieran tener a mis padres. Siempre me dejaron elegir lo que quise. Incluso, cuando era más joven, practiqué otros deportes”.

También dio palabras de aliento y reconocimiento a Medvedev. “Cada vez me haces mejor y espero que puedas levantar este trofeo en el futuro. Estoy seguro de que lo harás”.

Marca

Noticias Deportivas