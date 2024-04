El gobernador del Zulia dice estar cómodo ¿Y el pueblo del Zulia?: Por Francisco Arias Cárdenas (Opinión)

El actual gobernador del Zulia recientemente hizo algunas declaraciones que merecen ser analizadas. Primero dijo que colocaba “con un lacito sobre la mesa” su candidatura presidencial. Realmente uno no lo entiende, pero en eso no me voy a detener. Lo segundo que dijo y es a lo que voy a referirme, es a su afirmación de que él está “cómodo en el Zulia”.

El gobernador está cómodo. El tema es que él está cómodo con sus viajes a Miami, él se siente bien, tiene tiempo para sus celebraciones, come bien, degusta, pero el problema es la incomodidad de sus gobernados, el pueblo que no está cómodo.

El gobernador debería estar muy incómodo, el gobernador debería saber lo que está sufriendo la gente en el Zulia, debería batallar, luchar por las cosas de la región, en el mejor sentido; no favoreciendo guarimbas, no amenazando al gobierno nacional, sino señalando problemas y hablando con franqueza para asumir y resolver junto al Ejecutivo Nacional, no solo quejarse de que no tiene recursos y jactarse de “estar cómodo”.

¿Estará cómodo el gobernador con los apagones y los cortes eléctricos? ¿Será que ha hecho alguna propuesta en sus “negociaciones” que sea válida, creíble, que pueda igual presentarla al gobierno nacional y a los zulianos?

No es suficiente, estando de gobernador, “echar dedo”, culpar y estar cómodo. Es preciso proponer, discutir, pelear, en el mejor sentido, presionar, para resolver los graves problemas eléctricos de la industria del Zulia y de los hogares zulianos.

Corresponde al gobernador hacer una propuesta para mejorar las condiciones del aeropuerto La Chinita, que desde que uno llega siente el abandono; solo uno de los “gusanos” de acceso funciona en el terminal nacional y ninguno en el internacional, esos los recuperamos y construimos hace 22 años.

Hace falta que el gobernador se ocupe, actué y reclame, no para agarrar los reales que ingresan por el Aeropuerto La Chinita, sino para que trabaje y funcione ese servicio, que sea de verdad referencia de excelencia para el país. Eso tiene que hacerlo no exigiendo solo la plata del aeropuerto o lamentándose de que no lo administra. Se hace es presentando proyectos y planes bien serios, creíbles, que liberen en ese espacio al Zulia de un poquito de la postración.

El gobernador está cómodo, se siente cómodo, pero no están cómodos los pasajeros que llegan y salen del aeropuerto. El gobernador dice que no le dan la administración del Puente Sobre el Lago. ¿Por qué no presentar una propuesta? ¿Por qué no establecer de manera franca y frente al Zulia una iniciativa ante el gobierno nacional para mejorar las condiciones del Puente Sobre el Lago y de las áreas circunvecinas -la Circunvalación Número Uno, la vía de llegada desde el Distribuidor Punta Iguana; que de verdad sean dignos del Zulia, que de verdad sean dignos del estado de Urdaneta, del estado de Fernández Morán?

Francisco Arias Cardenas

Esas propuestas y negociaciones (él dice que sabe negociar) parece que al gobernador del Zulia actual no las incluye o no le interesan. El gobernador está cómodo y la salud en el estado tiene problemas muy graves, pero no presenta una propuesta clara y negocia con el Ministerio del Poder Popular para la Salud para asumir y decidir que él ponga y el gobierno nacional también aporte, para recuperar los 32 grandes hospitales del Zulia que están muy mal.

El Oncológico es especialmente importante, lo construimos hace unos 8 años de la mano del presidente Maduro. Lleva el nombre también de Humberto Fernández Morán, como se llama el distribuidor de Los Olivos que construimos durante nuestra primera gestión en la gobernación del Zulia. Ese oncológico fue dotado de dos aceleradores lineales de primera generación, que compramos con el gobierno nacional y que pusimos a funcionar sincronizados con un tomógrafo, tiene braquiterapia y veintidós puestos para la atención en quimioterapias de pacientes con cáncer. Hicimos un trabajo extraordinario. Retómelo, gobernador. Negocie su recuperación para atender a los zulianos que sufren y sin tener dónde acudir.

La recuperación del lago. Usted se ha quedado callado, usted gobernador debería saber -porque los técnicos de la Universidad del Zulia lo han repetido hasta el cansancio- que no se trata de recoger la basura que está alrededor, en las orillas, que se trata del gran proyecto de desarrollo de la región. Que se trata de sacar los puertos del estuario, eso no es un negocio, es una necesidad para el Zulia. Consulte a los expertos por favor y negocie ese plan como deberían negociarse los grandes proyectos del Zulia.

No esté cómodo gobernador, el Zulia necesita que esté incomodo, trabajando, dedicándose, sudando la camiseta. Salga gobernador de la tranquilidad, de las camionetas blindadas, de escoltas. El Zulia necesita un gobernador que esté incómodo sufriendo lo que sufren los zulianos, y conversando, discutiendo, dialogando, como usted dice que hizo para salir del exilio, de la cárcel.

Incomódese por los zulianos, por favor, gobernador. Incomódese por el Zulia y ayude para que cambie a mejor. Y bueno, regale con un lacito la candidatura presidencial, pero defienda al Zulia. Usted no lo defiende, pero yo sé que hay muchos zulianos y zulianas de bien, que sí quieren defender y luchar para que brille y sea lo que siempre ha debido ser. Eso es parte del diálogo, del acuerdo y de la necesaria confrontación con quienes desde Caracas dirigen el país nacional, pero solo el pueblo salva al pueblo, solo la gente que quiere, siente, vive y los que llegamos, podemos lograr que el “Zulia sea lo que siempre ha debido ser”.

FRANCISCO J. ARIAS CÁRDENAS