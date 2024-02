El francés Kylian Mbappé ya ha comunicado a Al Khelaïfi que se va del PSG al final de la temporada

El francés habló con el presidente del PSG en el entrenamiento previo al duelo ante la Real Sociedad, el pasado 13 de febrero.

El francés no seguirá en la entidad y ya se lo ha anunciado al dirigente qatarí. Si el PSG continúa en Champions, es posible que ese anuncio de su marcha no sea de un día para otro.

Kylian Mbappé se va del PSG al final de la temporada. El delantero francés ya le ha hecho saber a Nasser Al Khelaïfi su decisión de no continuar vistiendo la camiseta del club de París y acabar su etapa en el PSG, según ha adelantado The Athletic.

El acuerdo que tenía Mbappé con el dirigente qataría era que debía decirle sus intenciones antes de la ida de octavos de final de la Champions ante la Real Sociedad y así ha sido. L’Equipe añade que Mbappé le hizo saber a Al Khelaïfi su decisión definitiva el pasado martes en el centro de entrenamiento del PSG en Poissy. El presidente del PSG ya indicó hace unas semanas que tenía “un pacto de caballeros con Kylian. Queda entre nosotros, no quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo”.

Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada, pese a que tiene encima de la mesa la opción de continuar hasta 2025. Mbappé ha comunicado su decisión al PSG pero los términos de su salida aún no están totalmente acordados. No hay oficialidad alguna y ese hecho puede que se dilate en el tiempo. Cuando esté todo cerrado (cómo se producirá esa salida) se anunciará conjuntamente por ambas partes. Si el PSG continúa en Champions, es posible que el anuncio de su marcha no sea a corto plazo. Al Khelaïfi ya dio pistas de los que vendría en el Congreso de la UEFA del pasado 8 de febrero: “Cuando ambos lo hayamos decidido, se lo haremos saber”.

Kylian Mbappé es libre de negociar su nuevo equipo en verano y el Real Madrid es el principal candidato. Mbappé ya conoce las intenciones del conjunto blanco, pero los términos con el equipo del Bernabéu no están todavía acordados, ni los de su salida del PSG (tema aún por cerrar). El conjunto de París ya trabaja en la etapa post-Mbappé y en la llegada de nuevos fichajes para paliar la marcha del ‘7′ francés.

