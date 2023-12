El Argentino Lionel Messi es nombrado atleta del año por la revista TIME

La reconocida revista estadounidense publicó la portada con la que dio a conocer a Lionel Messi como el atleta del año tras el impacto de su llegada a la MLS.

El impacto de la Messimanía en Estados Unidos ha sido reconocido a nivel internacional este martes, luego de que la reconocida revista TIME nombrara a Lionel Messi como atleta del año para su publicación, esto tras lo que ha representado la llegada del campeón del mundo al balompié de los Estados Unidos.

La revista TIME compartió a través de redes sociales la portada especial dedicada a Lionel Messi, misma con la que se le reconoce como el atleta del año y con la cual le dedican un espacio en el que el futbolista de inter Miami ofreció algunas declaraciones.

“Aquí estaba el mejor jugador de fútbol, posiblemente el menor que jamas haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupaba el último lugar en Estados Unidos”, expone Time.

El principal enfoque de TIME al nombrar a Messi como el atleta del año, relevando así a Aaron Jugde, quien ganó ese reconocimiento en 2022,es el impacto que tuvo tras su debut con Inter Miami en la Leagues Cup y el gran interés que despertó en Estados Unidos con la manera de ver al fútbol a comparación de lo que era previo a la llegada del exjugador del PSG y del Barcelona.

“Messi marcó su llegada a Estados Unidos al anotar 10 goles en siete partidos de la Leagues Cup y llevar al Inter Miami al campeonato de dicha competición. Una persistente lesión ralentizó su ritmo en MLS durante el mes de septiembre. A los 36 años, dos décadas después de su incomparable carrera, Messi proporcionó un estímulo singular al fútbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso. Después de que Messi anotara un gol contra New York Red Bulls en agosto, el rapero Fat Joe publicó en Instagram un video de él mismo, casi llorando gritando ‘¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!”, comparte la revista Time en uno de los párrafos dedicados a Leo Messi.

¿Qué dijo Messi a TIME al ser nombrado Atleta del año en 2023?

Sobre su decisión de de llegar a la MLS, Messi reconoció a Time que su primera opción era regresar a Barcelona, lo cual no pudo concretarse. Tras ello, explicó que Arabia Saudita también fue una fuerte posibilidad, sin embargo, apostó por llegar a Miami en donde en tan solo un semestre generó un impacto que tal vez no habría tenido en su llegada a Arabia Saudita.

“La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió. También es cierto que después estuve pensando mucho en inri a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en el futuro. Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que está poniendo en crear una competición de primer nivel. Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”, explicó el argentino.

Los últimos ganadores del Atleta del año por la revista TIME

2022 – Aaron Judge

2021 – Simone Biles

2020 – LeBron James

2019 – USWNT

