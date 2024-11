Efectos del estrés en la salud mental

El estrés es un aspecto bastante importante que puede ser definido como tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.

Es un estado con bastante impacto en la salud mental de un individuo, que genera la alteración de la misma sobre todo en circunstancias difíciles que generen descontrol, preocupación, tensión, entre otros. Muchas veces es menospreciada la importancia de este tema, pero es importante que se tenga presente que el cuerpo del ser humano es bastante sensible a ello.

A groso modo entre los efectos del estrés en el ser humano tenemos, problemas a nivel del cabello, como aparición prematura de canas, efluvio telógeno o también conocido como caída temporal del cabello, insomnio, supresión del sistema inmune; lo cual genera claramente que el hombre esté expuesto a contraer infinidades de enfermedades infecto contagiosas por ejemplo, dolores musculares y lumbares cotidianos, necesidades de miccionar de forma frecuente, problemas gastrointestinales generando a su vez cambios en el patrón evacuatorio, es decir diarrea o estreñimiento, disfunción sexual; es decir disfunción eréctil y dificultad al momento de lograr el orgasmo, manos y pies fríos y sudorosos.

Siguiendo el mismo orden de ideas se encuentran también dolores de cabeza recurrentes, aumento del colesterol, trastornos visuales, problemas en la piel; como por ejemplo brotes hormonales de acné, brotes de rosáceas, psoriasis y eczema, reaparición de Varicela zoster, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, exceso de grasa abdominal, además de ello a pesar de que parezca insólito afecta también la salud reproductiva disminuyendo el recuento de espermatozoides, generando periodos irregulares o faltantes, onicofagia, aumento de ingesta de alcohol, cigarrillos, entre otros hábitos, ataques de ira, problemas de depresión, impaciencia, tendencia al llanto, dificultad para concentrarse en actividades cotidianas, entre otros efectos.

Es por ello que resulta tan importante crear conciencia en el ser humano, muchas veces tenemos razones considerables, problemas familiares, laborales, personales, económicos, de salud, en fin de cualquier ámbito, pero recordando siempre que en caso de no conseguir una solución resulta entonces correcto buscar ayuda profesional, teniendo en cuenta que el psicólogo siempre permitirá una infinidad de soluciones a los problemas que por estar envueltos en ellos y agobiados por la situación, no vemos absolutamente nada positivo.

Por último, pero no menos importante, hay algunas herramientas que puedes iniciar para disminuir los niveles de estrés, como por ejemplo reconocer las cosas que no puedes cambiar, aceptar que no puedes cambiar ciertas cosas te permite dejarlas ir y no alterarte, evita las situaciones estresantes, realiza alguna actividad física de tu preferencia, realizar alguna actividad que disfrute como cantar, bailar, dibujar, entre otros, conocer personas, conectarse aún más con seres queridos, dormir lo suficiente, dejar atrás amistades, relaciones o lazos en general con personas que generen estrés, depresión o ansiedad a su vida.

Franyeli Nazareth Vargas Pestana

Médico Cirujano