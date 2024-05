Edmundo González aceptó protección del gobierno venezolano

Este sábado 18 de mayo, el candidato presidencial, Edmundo González, afirmó haber recibido y aceptado protección del gobierno venezolano. Esto en marco de su campaña previo a los comicios presidenciales del 28 de julio.

Información que afirmó el candidato presidencial, Edmundo González, en su residencia en Caracas minutos antes de salir a La Victoria, estado Aragua, al centro de Venezuela, para su primer acto de masas. Asimismo, la esposa del candidato, Mercedes López, indicó tener siempre temor, debido a nuevo reto que encara el aspirante, pese haber recibido la protección del gobierno.



Un candidato que no hace campaña

Anteriormente, el aspirante al cargo presidencial de Venezuela, Edmundo González, reveló no tener intenciones en realizar una gira electoral por el país. Debido a que considera la situación como una “una campaña atípica”.

Ante esto, muchos ciudadanos hicieron hacer sentir su malestar con la decisión del aspirante, declarando que quieren escuchar y conocer a González, reprochando así que María Corina no lo deje dirigirse al pueblo.



“Para mí fue una sorpresa ser el candidato. Yo no pienso recorrer el país en una campaña electoral, María Corina Machado lo está haciendo, y muy bien”, declaró Edmundo González.

🔴 #ÚLTIMAHORA



🔷Candidato presidencial Edmundo González Urrutia acepta protección ofrecida por el Gobierno venezolano.



🗣️"Me ofrecieron seguridad del Estado". pic.twitter.com/9wABEN4H29 — Agencia Venezuela News (@VNVenezuelanews) May 18, 2024

Zuleydy Márquez con información de Venezuela News