«La cochina no me deja dormir»: Vecina de El Jebe denuncia hostigamiento vecinal

Juana Graterol, residente de El Jebe de la parroquia Catedral del municipio Iribarren, desde hace dos décadas, ha denunciado públicamente a través de Noticias Barquisimeto una situación de hostigamiento vecinal que afecta su calidad de vida. Según Graterol, su vecinos, la ha sometido a continuas molestias, incluyendo ruidos excesivos, insultos y daños en su vivienda.

«Desde hace muchos años mi vecino, Fernando Rodríguez me ha molestado, empezando por la música, me insulta y dice groserías y a parte de eso tiene una cochina, la cual está pegada a mi pared y eso la ha deteriorado, en las noches no puedo dormir porque la cochina golpea la pared y es muy fuerte ese sonido», expresó Graterol.

La situación se agrava por los malos olores provenientes del animal y los daños ocasionados en su propiedad. Graterol manifiesta que ha tratado de mediar con su vecino pero no ha dado resultado, «él dice que no, como si yo tuviera que soportarle las cosas, uno tiene que ser consciente».

Juana Graterol, denuncia una situación de hostigamiento vecinal

Además, señala a Yoleida Rodríguez, (una manzanera) quien la insulta constantemente, y a Eduardo Rojas, quien arroja objetos a su vivienda y raya sus paredes con mensajes obscenos. «sus hijos también cuando yo salgo de mi casa ellos también salen a insultarme. Arrojan piedras a mi vivienda, también lanza los pañales de sus hijo pequeño, me rayan las paredes con groserías».

Leer también: Adulto mayor denuncia “usurpación” de su propiedad y hace un llamado al Fiscal General

A pesar de acudir a las autoridades en múltiples ocasiones, Graterol asegura no haber obtenido una solución efectiva. «He ido a las autoridades correspondientes y no he conseguido una ayuda de nada estoy en eso desde hace años, una vez supervisaron y me dijeron que es un problemita y que eso no llega a nada», lamentó.

Ante esta situación, Graterol cuestiona: «¿Dónde están mis derechos? No entiendo por qué no le prestan atención a mi caso. Estoy cansada ya no sé a donde ir». Finalizó.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto