Diferentes opiniones se generan con la implementación de parquímetros digitales en Barquismeto

Este primero de febrero se dio el inicio del cobro de parquímetros en la ciudad de Barquisimeto, acción tomada por la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), en conjunto con la empresa Blinkay; brindando modernidad y digitalización a la municipalidad.

Los primeros reportes que se obtuvieron con la implementación de esta tecnología fueron muy alentadores que se realizó como un plan piloto en las carreras 19, 20, 21, desde la avenida vargas hasta la calle 8, en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes.

El director de la AMTT, Nelson Torcate, aseguró en días anteriores que, con la llegada de los parquimetros comenzará un ordenamiento de los vehículos que transitan por las principales carreras de la ciudad.

En transmisión en vivo para Somos Tv y la Romántica 93.5 fm, del programa Noticias Barquisimeto, el equipo reporteril inició desde la carrera 20 bajando hasta la calle 14, subiendo por la carrera 19; se conoció que se están trabajando con convenios para las personas y dueños de locales que usan estos puestos “por todo el día”

Un usuario que se estacionaba en uno de estas demarcaciones, de la carrera 20, señaló que, “No sé como se usa eso, pero si lo saben usar puede funcionar, hay que sacarle provecho”, con respecto a la interrogante que si prefería pagar el parquímetro o a los “parqueros” dijo que “prefiero pagar a un señor con un chaleco, ya que aunque dure 3 horas en el lugar voy a pagar lo mismo”.

Otro usuario que se encontraba usando el espacio de los parquímetros, comentó que, “la idea es mantener los espacios públicos y ordenar la ciudad, prefiero pagar a los parquímetros porque será reintegrado a la ciudadanía con obras públicas”

Una línea de transportistas que hacen vida en la carrera 19 creen firmemente que es una política para mantener el orden en la ciudad, “por lo que se ve es una buena iniciativa, por lo menos vamos a llegar a estacionarnos bien y cómodamente y poco a poco iremos contribuyendo para la organización de la ciudad”.

Los verificadores

Jesús Otero, un verificador que cubre la carrera 21, señaló que el primer día con esta nueva tecnología para la ordenanza de la ciudad, la receptividad “fue bastante mixta, pero bien recibida en su gran mayoría”.

Las ambulancias y carros del estado tienen prioridad para pararse en estas demarcaciones que son usadas para los parquímetros. Con relación a la nueva dinámica, los que se estacionan del lado derecho de la avenida ya estará a cargo cualquier multa que aplique la AMTT,

por su parte, Hender Pinto, un verificador que cubre la carrera 19 mencionó que, cuando un carro no tiene placa no les “han dicho” qué acciones podrían tomar para estos casos, con respecto a la receptividad del mismo menciona que, “ha sido mixta, hay personas que pagan y otras que no están bien informadas y no pagan, pero eso será poco a poco”

Historias de parqueros

José Castillo, tiene más de 2 décadas ofreciendo el servicio de vigilancia a los vehículos que concurrían a los establecimientos de la Carrera 19 con calle 14, menciona que con la llegada de los parquímetros digitales no puede continuar con sus actividades en esta zona,”Tengo más de 20 años trabajando aquí, este era mi sustento diario, y como ya la alcaldía se metió no podemos seguir, vamos a ver como hacemos porque teníamos día y noche trabajando”.

“Si ellos se comprometen a buscarnos un trabajo fijo nosotros nos comprometemos a trabajar”, es la frase con la que Isabel Mendoza, implora a las autoridades de AMTT que le aseguren un empleo. Mendoza también tenía más de dos décadas trabajando de parquera en las calles de Barquisimeto.

Desde la Corporación Somos media se les hace un “llamado a la humanización” a la AMTT y la empresa Blinkay, de apoyar con empleos a los “parqueros” que tenían años trabajando en este sector y el cual era el sustento diario para sus familias.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto