Detenido el modelo que posó vestido de ángel y semidesnudo frente a la Basílica

Fuentes cercanas reportan la detención del modelo que posó vestido de ángel y semidesnudo frente a la Basílica y otros templos en el Casco Central de Maracaibo.

El acto del joven generó polémica y debate en las redes sociales. Las autoridades eclesiásticas se pronunciaron al respecto y dieron su opinión firme.

Serían los efectivos del Cpbez quienes realizaron la aprehensión del joven Marcos Caraballo alias @papa Unicorniocomunidad, nombre con el que se da a conocer en las redes sociales.

En el Facebook Caraballo escribió: “Los bendigo, “MARACAIBO NECESITA AVANZAR” esto es arte y todo el quiera hacer el mal en contra nuestra le respondemos con amor y arte como siempre hemos sabido. Ser libre y expresar lo que somos no es un delito! La homofobia y el tercermundismo si, y es a lo que me he tenido que enfrentar siempre… por haber nacido en un pueblo, en los Estados Unidos o un lugar más avanzado en conciencia y educación, esto no hubiera sido un escándalo, pero cómo estoy en Venezuela es más complicado”.

Agregó además: “Gracias a todos los que han sido parte de esto que estoy creando y miran con ojos de amor y admiración a mi talento. Los amo Unicornios y aquí vamos firme contra todos porque ser libres y felices molesta a los frustrados. Vivan y tomen el ejemplo de ser. PD: mi contenido no es para menores, padres atentos a lo que miran sus bebis. Yo soy un artista y esto es profundo para quienes solo viven del día a día y bajo la cotidianidad. Deja vivir y guárdate tu moral”.

Caraballo incurrió en error al no solicitar permiso para realizar este acto en lugares religiosos y sagrados para los que profesan la fe católica y devotos de la Chinita, mientras que muchos simplemente lo califican como arte.

Con información de: Noticialdia